影／台中公寓騎樓機車火警延燒民宅 住戶倉皇逃生：聽到爆炸聲

台中市北區美德街的一間公寓在今天傍晚傳出火警，住戶倉皇逃生，還直說「聞到味道，聽到碰碰碰」的聲音，消防局出動多個單位到場滅火，火勢撲滅後暫無人員傷亡，不過現場民宅一、二樓遭祝融，另外有6輛機車全毀、1輛半毀，詳細的起火原因待查。

台中市消防局在今天下午5時42分獲報，北區美德街公寓騎樓發生機車火警，經派遣轄區第八大隊及文昌分隊等5個單位，出動各式消防車輛11輛、救護車1輛，消防人員34名，由組長趙冠斐擔任指揮官。