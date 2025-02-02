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駕駛有酒精反應！轎車初四凌晨疑闖紅燈 撞飛機車釀2傷

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣斗六市大學路昨天凌晨3時許，夜雨綿綿，劉姓男子駕車沿著大學路行駛至榮譽路口，疑闖紅燈在未減速之下，撞上1輛機車，致機車騎士和後座乘客彈飛後摔地，造成手腳多處骨折，劉男酒測有酒精反應但未超標，仍被依公共危險罪移送法辦。

斗六分局昨天凌晨3時12分接獲報案，斗六市大學路與榮譽路口發生車禍，立即派員前往處理。警方指出，25歲劉姓男子駕駛自小客車，沿大學路直行往文化路方向，行經榮譽路口時疑闖紅燈，撞上從榮譽路直行而來的機車，造成19歲的賴姓機騎士及後座的14歲張姓乘客受傷送醫。

由於機車被猛力撞擊，兩人彈飛落地，致張男腿部骨折撕裂傷，賴男手臂和腿部骨折，兩人都意識清醒。

警方對劉男實施呼氣酒測，酒測值為0.16毫克/公升，未超標，但仍依公共危險罪移送偵辦，案由警方釐清責任中。

警方呼籲，行車應依號誌燈指示行駛，行經路口要減速慢行，酒後不開車，避免發生交通事故，造成自身或他人生命財產安全危害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

斗六市區發生疑闖紅燈車禍造成兩傷。記者蔡維斌／翻攝
斗六市區發生疑闖紅燈車禍造成兩傷。記者蔡維斌／翻攝

交通事故 車禍 闖紅燈

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