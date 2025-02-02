影／初五開工漁民出海巡蚵田翻船 海巡風浪中救起送醫仍不治

今天接近中午時，雲林縣一艘膠筏從四湖鄉三條崙漁港出海，因風浪大海象不佳，船才出港不久就被風浪打翻，吳姓漁民落海被釣客發現通報海巡安檢所，因距港不遠且救生艇無法航行，海巡人員火速帶救生器材游抵現場救人，費大把工夫拉上岸但吳已無呼心跳送醫急救，已回天乏術。

今天大年初五開工日，雲林縣四湖鄉73歲吳姓漁民今天中午12時許，從三條崙漁港出海，準備巡視海域的養蚵，沒想到出港沒多久，即被大風浪打翻，整艘動力膠筏翻覆，吳也落海沈入水中，當時在港邊垂釣的釣客發現，馬上通報海巡署第四岸巡隊三條崙漁港安檢所。

由於這艘動力膠筏翻覆在距離三條崙漁港南堤外約150公尺的海域，離港不遠加上當時海浪海象不佳，救援船隻難以靠近，因情況危急，安檢所長李建誠馬上率員，並攜帶救生裝備即游泳至翻船處，在風浪中與岸上人員合力將吳拉上岸，並通報口湖消防分隊支援。

海巡人員於12時15分時順利將落海的吳姓漁民救起，但已無呼吸心跳，海巡人員接力實施心肺復甦術直至救護車抵達，再將吳送北港媽祖醫院急救，經搶救後仍告不治。