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公車停路口黃網線 消防員駕車繞過不慎撞倒行人
新北市石姓消防隊員，今天下午駕駛災情勘察車，行駛瑞芳區民權，在街通過民燈路3段路口時，撞傷走斑馬線過馬路的鄭姓女子。警方獲報到場處理，石員接受酒測，非酒後駕車，鄭女送醫後無大礙，事故原因由警方調查中。
新北市九份消防分隊30多歲石姓隊員，今天下午1時55分駕駛公務車行駛瑞芳區民權街，要通過明燈路3段路口時，1輛等待進站的公車停在路口黃色網狀線區，擋住前方車道，因此暫停在路口等待。
石員後來起步，往右切想從公車後方繞過，但因公車及勘災車A柱擋住視線，未注意到30多歲鄭姓女子，正從公車另一側的斑馬線過馬路，開車碰撞到鄭女，造成她倒地受傷。
發生事故後，石員下車關心鄭女傷勢，並打119報案請求救護。消防員駕駛救護車到場，鄭女意識清楚，手腳有擦挫傷，送往瑞芳礦工醫院治療後無大礙。員警到場採證繪圖，調查事故責任，並對石員實施酒測，數值為0，沒有酒駕及毒駕情形。
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