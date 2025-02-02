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初五開工日驚魂 台南永康鬧區會館竄黑煙…6人倉皇逃生

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

大年初五開工日，台南永康大灣路鬧區一處4層樓建物，今下午3點多發生火警，消防局獲報派遣人車前往救援，抵達現場發現3樓音樂會館前方包廂竄出黑煙，趕緊加派梯次支援，所幸火勢約15分鐘控制撲滅，會館6名客人第一時間驚慌逃生，無人員傷亡，但也引起附近不少民眾關心，詳細起火原因待進一步調查釐清。

消防局今下午2點51分接獲報案，永康區大灣路一處4層樓RC建築冒出黑煙，且火警地點位在鬧區，共派遣22車、68名警義消前往灌溉，消防人員抵達現場時，該棟建築物1至3樓為服飾店及音樂會館等商業使用，3樓音樂會館前方包廂有大量黑煙竄出，趕緊佈線灌救，所幸事發當下會館內的6名客人已順利逃生，火勢也隨即被控制撲滅。

會館業者心有餘悸說，逃生時也被嗆了一口煙，今天才剛開工就發生這樣的事情，肯定又要停業好幾天重新整修才能營業，不然客人也不敢來消費；在這邊已經租了17年，事發當下自己在其他包廂，得知火災後也趕緊疏散客人，不知道為何會突然冒煙。

消防人員研判，起火點疑似在3樓前方包廂的天花板及沙發處，疑似電線走火，燃燒面積約5平方公尺，所幸並無人員傷亡受困，詳細財損、起火原因需進一步調查釐清。

大年初五開工日，台南永康區大灣鬧區今下午一處音樂會館竄出黑煙，會館內6名客人驚慌逃生。記者萬于甄／攝影
大年初五開工日，台南永康區大灣鬧區今下午一處音樂會館竄出黑煙，會館內6名客人驚慌逃生。記者萬于甄／攝影
大年初五開工日，台南永康區大灣鬧區今下午一處音樂會館竄出黑煙，會館內6名客人驚慌逃生。記者萬于甄／攝影
大年初五開工日，台南永康區大灣鬧區今下午一處音樂會館竄出黑煙，會館內6名客人驚慌逃生。記者萬于甄／攝影

台南 消防人員 火災 音樂會

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