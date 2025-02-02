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春節特殊服務！宮廟百萬香油錢 過年鎖在台中派出所內

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中北區靈聖宮過年期間收到百萬元香油錢，廟方將錢放在第二警分局文正所的槍械櫃內，確保安全。圖／第二警分局提供
台中北區靈聖宮過年期間收到百萬元香油錢，廟方將錢放在第二警分局文正所的槍械櫃內，確保安全。圖／第二警分局提供

農曆春節期間，各地宮廟都會收到信眾祈福的香油錢，台中北區靈聖宮在上月底，短短三天即收到破百萬元的香油錢，廟方按照過去慣例，向第二警分局文正所提出申請，將巨額的香油錢，鎖在槍械室內的儲藏櫃，以利明天銀行開工後存入，屬於年節期間派出所的「特殊服務」。

第二警分局表示，位於台中北區的靈聖宮主祀關聖帝君、孚佑帝君、玄天上帝、文昌帝君及司命真君，合稱「五聖恩主」，年節期間香火鼎盛，短短數日內已累積破百萬香油錢，由於春節期間金融機構休息，廟方擔憂現金存放安全，按照往例，向二分局文正所提出申請，將香油錢暫存派出所槍械室，確保善款安全無虞。

二分局指出，靈聖宮從今年1月29日至1月31日，每日下午皆由總幹事將彌封好的香油錢，送至文正派出所，在所長楊俊宏的協助下，全程錄影，將現金鎖入槍械室槍櫃內妥善保管，等待待年節假期結束，再由派出所人員陪同廟方將善款存入銀行，也算派出所在年節期間的特殊服務。

第二警分局長鍾承志表示，春節期間警方全力維護治安與交通秩序，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的原則，強化犯罪偵查與預防，確保民眾能夠過上一個平安、祥和、快樂的新年；也提醒民眾，如有大額現金存放或運送需求，可隨時聯繫警察協助，確保資金安全無虞。

台中北區靈聖宮過年期間收到百萬元香油錢，廟方將錢放在第二警分局文正所的槍械櫃內，確保安全。圖／第二警分局提供
台中北區靈聖宮過年期間收到百萬元香油錢，廟方將錢放在第二警分局文正所的槍械櫃內，確保安全。圖／第二警分局提供

春節 警察

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