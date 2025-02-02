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兄妹情深！桃園清寒男獨自照顧身障妹 警送暖助過好年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區經姓男子獨自照顧身心障礙妹妹，家境清寒，大園警方趁年節贈送民生物資。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區經姓男子獨自照顧身心障礙妹妹，家境清寒，大園警方趁年節贈送民生物資。記者周嘉茹／翻攝

桃園市大園區60歲經姓男子平時獨自照顧身心障礙的妹妹，家境清寒入不敷出，大園分局潮音派出所員警訪查得知該戶狀況後，前往探視關心，並趁著年節期間贈送民生物資，讓經男能夠安心過個好年。

大園警方指出，經姓男子平時擔任保全工作，妹妹則是有身心障礙，生活難以自理，兄妹倆只能靠社會補助及保全微薄的薪水過活，平時還要負擔妹妹的醫藥費，生活非常辛苦。

潮音派出所員警執行家戶訪查時得知男子的狀況，不禁被他們的兄妹情深而動容，今上午特別與北港里里長帶著民生物資前往探視關懷，男子收到物資後眼眶泛淚頻頻致謝，感謝警方讓他們在寒冬中感受到人情溫暖。

警方表示，農曆年節期間各地充滿開心團圓的過節氣氛，但在社會上仍有許多弱勢家庭需要關心，希望藉此機會贈送民生物資，讓更多的愛心投入在需要幫助的人們，盼能透過這份關懷，讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，平安過好年。

保全 妹妹 弱勢家庭

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