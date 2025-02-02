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初五迎財神桃園牛排館招來火神 廚房油鍋起火爆濃煙

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

中壢區青埔一家牛排館大年初五開業，疑廚房油鍋起火，店內竄出濃濃黑煙。圖／桃園市消防局提供
中壢區青埔一家牛排館大年初五開業，疑廚房油鍋起火，店內竄出濃濃黑煙。圖／桃園市消防局提供

桃園市中壢區青埔公園路2段一家牛排館，今天大年初五10時55分發生火警，當時員工正在廚房進行開門營業準備，油鍋突然起火竄出濃煙，嚇得員工趕緊報案，桃園市消防局獲報出動人車前往灌救，火勢在11點17分撲滅，所幸店內並無客人在內，員工配合順利滅火，無人員傷亡。

桃市消防局表示，青埔這家牛排館為1層樓鐵皮屋建築，119指揮中心接獲報案出動消防車8輛、救護車1輛及警消21人抵達現場灌救，當是店內濃煙竄出，疑似廚房的油鍋起火，燃燒面積約5平方公尺，火勢約花20分鐘撲滅，所幸當時店家尚未開始營業，店內沒有客人，員工緊急報案，店家未料大年初五迎財神開業意外遇上火災，真正起火原因將由火調人員調查釐清。

中壢區青埔一家牛排館大年初五開業，疑廚房油鍋起火，店內竄出濃濃黑煙。圖／桃園市消防局提供
中壢區青埔一家牛排館大年初五開業，疑廚房油鍋起火，店內竄出濃濃黑煙。圖／桃園市消防局提供

廚房 桃園 牛排

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