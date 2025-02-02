初五迎財神桃園牛排館招來火神 廚房油鍋起火爆濃煙

中壢區青埔一家牛排館大年初五開業，疑廚房油鍋起火，店內竄出濃濃黑煙。圖／桃園市消防局提供

桃園市中壢區青埔公園路2段一家牛排館，今天大年初五10時55分發生火警，當時員工正在廚房進行開門營業準備，油鍋突然起火竄出濃煙，嚇得員工趕緊報案，桃園市消防局獲報出動人車前往灌救，火勢在11點17分撲滅，所幸店內並無客人在內，員工配合順利滅火，無人員傷亡。