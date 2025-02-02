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獨／高雄頻傳登山遇溪水暴漲受困 專家曝關鍵危險因素

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，圖為現場溪水情形。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，圖為現場溪水情形。記者石秀華／翻攝

高市昨接連1小時內傳2起12名登山客因溪水暴漲受困沙洲待救，另有8人泡溫泉失聯幸運獲救，讓過年期間駐守消防員疲於奔命；消防局第六大隊副大隊長曾智賢揭露這幾起意外關鍵原因，因高雄冬天原是枯水期，但今年雨量多了些，籲登山客勿輕忽。

根據中央氣象署氣象資料顯示，高雄市去年1月降雨量小於0.5毫米，降水日記錄是「零」，而去年2月降水日僅1天，但有4毫米雨量。但今年1月高市降雨量有8.5毫米，降雨日記錄有5天，雨量確實比去年還多。

消防局第六大隊副大隊長曾智賢指出，今年高雄冬天比較特別，往年沒什麼雨，但今年冬天雨水比較多，因這幾天山區有下雨，會導致溪水暴漲，因此傳出登山客受困沙洲的狀況。

「救難人員前往救援地必須要過好幾個溪，加上河道彎來彎去，距離又遠，要溯溪才能到達。」曾智賢指出前往深山救援受困沙洲任務的困難之處說，因為救難人員到達現場不易，加上受困地的溪水水深有115公分，今天上午雖有稍微退一點，但因明天有寒流來襲，也會下雨，救援需搶時機，因此請求空勤總隊直升機支援。

曾智賢提醒，高雄冬天雖然是枯水期，但也會遇到下雨，今年冬天雨水就比較多，這幾天山區也有下雨，溪水會暴漲，建議登山客或要打算露營的民眾，行走或紮營時勿太靠近溪邊，否則溪水暴漲，撤離不及恐會被沖走，露營者應選擇較高平台、離河床較遠處紮營，以策安全。

高雄市8人泡13坑溫泉昨下午4時14分傳出失聯，消防員獲報，趕赴現場，所幸今上午10時18分救難員觸及8名男女，人員均安，引導8人下山。記者石秀華／翻攝
高雄市8人泡13坑溫泉昨下午4時14分傳出失聯，消防員獲報，趕赴現場，所幸今上午10時18分救難員觸及8名男女，人員均安，引導8人下山。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午１小時內同時有兩批各6名的登山客因溪水暴漲受困，圖為受困區域圖。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午１小時內同時有兩批各6名的登山客因溪水暴漲受困，圖為受困區域圖。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，圖為救難人員現場涉溪水救援情形。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，圖為救難人員現場涉溪水救援情形。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午１小時內同時有兩批各6名的登山客因溪水暴漲受困，圖為受困區域現場緯度和高度落差圖。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午１小時內同時有兩批各6名的登山客因溪水暴漲受困，圖為受困區域現場緯度和高度落差圖。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇多尾蘭山溪水暴漲受困，圖為現場溪水情形。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇多尾蘭山溪水暴漲受困，圖為現場溪水情形。記者石秀華／翻攝

雨水 雨量 露營

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