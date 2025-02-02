聽新聞
0:00 / 0:00
獨／高雄頻傳登山遇溪水暴漲受困 專家曝關鍵危險因素
高市昨接連1小時內傳2起12名登山客因溪水暴漲受困沙洲待救，另有8人泡溫泉失聯幸運獲救，讓過年期間駐守消防員疲於奔命；消防局第六大隊副大隊長曾智賢揭露這幾起意外關鍵原因，因高雄冬天原是枯水期，但今年雨量多了些，籲登山客勿輕忽。
根據中央氣象署氣象資料顯示，高雄市去年1月降雨量小於0.5毫米，降水日記錄是「零」，而去年2月降水日僅1天，但有4毫米雨量。但今年1月高市降雨量有8.5毫米，降雨日記錄有5天，雨量確實比去年還多。
消防局第六大隊副大隊長曾智賢指出，今年高雄冬天比較特別，往年沒什麼雨，但今年冬天雨水比較多，因這幾天山區有下雨，會導致溪水暴漲，因此傳出登山客受困沙洲的狀況。
「救難人員前往救援地必須要過好幾個溪，加上河道彎來彎去，距離又遠，要溯溪才能到達。」曾智賢指出前往深山救援受困沙洲任務的困難之處說，因為救難人員到達現場不易，加上受困地的溪水水深有115公分，今天上午雖有稍微退一點，但因明天有寒流來襲，也會下雨，救援需搶時機，因此請求空勤總隊直升機支援。
曾智賢提醒，高雄冬天雖然是枯水期，但也會遇到下雨，今年冬天雨水就比較多，這幾天山區也有下雨，溪水會暴漲，建議登山客或要打算露營的民眾，行走或紮營時勿太靠近溪邊，否則溪水暴漲，撤離不及恐會被沖走，露營者應選擇較高平台、離河床較遠處紮營，以策安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言