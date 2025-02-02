獨／高雄溪水暴漲傳8人泡溫泉失聯獲救 另有2起12人受困
高雄昨下午同時傳出桃源區接近拉庫音溪及荖濃溪的沙洲因溪水暴漲溪流水深約115公分深，有兩批分別6人受困沙洲，消防員獲報紮營夜宿後，今天上午趕赴現場同時申請空勤總隊救援；另有8人泡13坑溫泉傳失聯，幸今上午10時18分救難員觸及人員均安，另1名婦人登石山體力透支，被直升機載下山送醫。
消防局第六大隊昨天下午同步接獲4起救援案，疲於奔命，其中昨天下午3時34分許接獲多尾蘭山溪水暴漲受困案，有2女4男登山客因天色昏暗，從桃源區多尾蘭山登山口入山後，下切至拉庫音溪溪畔，因山區溪水暴漲導致受困。
六大隊另於下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，兩起受困沙洲案相隔約1小時，六大隊各派出一小組、每組共4人前往現場救援，由於12名登山客受困沙洲位於深山，消防員徹夜上山，目前受困者回報糧食無虞，已在溪畔安全處紮營紮營夜宿，今天上午分頭前往現場。
救難人員評估因兩處現場溪水暴漲，溪水深約115公分，正冒險前進中，同時申請空勤總隊直升機前往救援。
除兩件受困沙洲外，另有8人泡13坑溫泉昨下午4時14分傳出失聯，消防員獲報，趕赴現場，所幸今上午10時18分救難員觸及8名男女，人員均安，引導8人下山，到平地停車區後讓8人自行離開。
另有一名47歲婦人因登石山，昨晚7時6分許在石山東鞍營地因體力透支身體不適，經消防局申請空勤總隊直升機支援，申請吊掛作業後，將婦人運抵小港國際機場後送醫，幸無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言