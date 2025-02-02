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獨／高雄溪水暴漲傳8人泡溫泉失聯獲救 另有2起12人受困

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄昨下午同時傳出桃源區接近拉庫音溪及荖濃溪的沙洲因溪水暴漲溪流水深約115公分深，有兩批分別6人受困沙洲，消防員獲報紮營夜宿後，今天上午趕赴現場同時申請空勤總隊救援；另有8人泡13坑溫泉傳失聯，幸今上午10時18分救難員觸及人員均安，另1名婦人登石山體力透支，被直升機載下山送醫。

消防局第六大隊昨天下午同步接獲4起救援案，疲於奔命，其中昨天下午3時34分許接獲多尾蘭山溪水暴漲受困案，有2女4男登山客因天色昏暗，從桃源區多尾蘭山登山口入山後，下切至拉庫音溪溪畔，因山區溪水暴漲導致受困。

六大隊另於下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，兩起受困沙洲案相隔約1小時，六大隊各派出一小組、每組共4人前往現場救援，由於12名登山客受困沙洲位於深山，消防員徹夜上山，目前受困者回報糧食無虞，已在溪畔安全處紮營紮營夜宿，今天上午分頭前往現場。

救難人員評估因兩處現場溪水暴漲，溪水深約115公分，正冒險前進中，同時申請空勤總隊直升機前往救援。

除兩件受困沙洲外，另有8人泡13坑溫泉昨下午4時14分傳出失聯，消防員獲報，趕赴現場，所幸今上午10時18分救難員觸及8名男女，人員均安，引導8人下山，到平地停車區後讓8人自行離開。

另有一名47歲婦人因登石山，昨晚7時6分許在石山東鞍營地因體力透支身體不適，經消防局申請空勤總隊直升機支援，申請吊掛作業後，將婦人運抵小港國際機場後送醫，幸無大礙。

高雄市8人泡13坑溫泉昨下午4時14分傳出失聯，消防員獲報，趕赴現場，所幸今上午10時18分救難員觸及8名男女，人員均安，引導8人下山。記者石秀華／翻攝
高雄市8人泡13坑溫泉昨下午4時14分傳出失聯，消防員獲報，趕赴現場，所幸今上午10時18分救難員觸及8名男女，人員均安，引導8人下山。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇多尾蘭山溪水暴漲受困，圖為現場溪水情形。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇多尾蘭山溪水暴漲受困，圖為現場溪水情形。記者石秀華／翻攝
空勤總隊直升機救援護送因體力透支的婦人。記者石秀華／翻攝
空勤總隊直升機救援護送因體力透支的婦人。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，圖為現場溪水情形。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，圖為現場溪水情形。記者石秀華／翻攝
高雄市8人泡13坑溫泉昨下午4時14分傳出失聯，消防員獲報，趕赴現場，所幸今上午10時18分救難員觸及8名男女，人員均安，引導8人下山。記者石秀華／翻攝
高雄市8人泡13坑溫泉昨下午4時14分傳出失聯，消防員獲報，趕赴現場，所幸今上午10時18分救難員觸及8名男女，人員均安，引導8人下山。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，圖為救難人員現場涉溪水救援情形。記者石秀華／翻攝
高市消防局第六大隊昨天下午4時42分許同時有6名登山客遇荖濃溪水暴漲受困，圖為救難人員現場涉溪水救援情形。記者石秀華／翻攝

消防員 直升機 空勤總隊

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