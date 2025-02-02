苗栗今2件死亡案 2男分別吊橋下及路旁車內被發現
苗栗縣泰安鄉、大湖鄉今天分別在水雲吊橋下方河床，及苗61線路旁車內，民眾發現洪姓男子、劉姓男子死亡，警方初步排除外力介入，將報請檢察官相驗，進一步調查釐清死因。
警方步調查，一名登山客今天上午9點15在泰安鄉水雲吊橋，發現下方河床有人趴臥一動也不動，警方及消防局接獲報案到場，發現洪姓男子（44歲）身上有攀繩器材，已死亡多時。
另一案在苗61線7公里大湖鄉路段，民民發現一輛車子停放可疑，察看發現車子沒有鎖，車內劉姓男子（59歲）已死亡，劉男的老家就在附近，身體沒有可疑外傷，兩案都由檢警進一步處理中。
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