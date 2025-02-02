公車坐過站…7旬翁徒步返家太累跌路邊淋雨失溫 警護送返家

桃園市龜山區72歲何姓獨居老翁年初四外出採購，徒步回家時體力不支跌倒失溫，警方獲報護送他返家休息。記者周嘉茹／翻攝

桃園市龜山區72歲何姓獨居老翁年初四外出採購，搭公車返家時卻坐過站，下車後冒雨獨步走萬壽路一段山區道路，途中因體力不支跌倒，路過民眾見狀報警，警方到場發現老翁失溫且有擦挫傷，趕緊替他穿上路人提供的輕便雨衣暖身，並護送他返家休息，所幸無大礙。

龜山警方昨晚9點30分執行巡邏勤務，接獲報案萬壽路一段山區道路有人路倒需要協助，龜山派出所所長等人趕到現場，發現下雨而老翁沒有雨具遮擋，趕緊先讓他穿上路過騎士提供的輕便雨衣擋風雨。

經詢問72歲何姓老翁晚間出門採買日用品，回程時搭公車因打瞌睡坐過站約1公里，當時下著毛毛細雨，老翁仍選擇徒步回家，而山區道路燈光昏暗，老翁走一段路後因年紀大又拿著物品，體力不支倒地，久久不能起身，路過的騎士發現報警處理，員警到場發現老翁受傷且淋雨行走有失溫現象，身體不斷發抖，先送回住處遞上麵包果腹，並通知救護人員到場檢查傷勢，所幸輕微擦傷無需送醫。

龜山派出所所長陳政斌表示，事後有通知老翁親友協助照顧關心老翁身體狀況，呼籲民眾遇有類似情形，建議叫計程車或搭公車，比較安全。