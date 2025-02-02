騎士自撞護欄 跌落路旁落差2公尺的鐵軌區 驚險獲救
簡姓男子昨晚騎機車行駛新北市瑞芳區明燈路，上山前往九份途中自撞路旁護欄後，整個人往前拋飛，掉落到龍潭隧道附近的火車軌道區，還好沒有火車經過，未引發更大傷害。警、消到場後，將簡男吊掛回道路並送醫。簡男酒測值為0，事故原因待警方釐清。
瑞芳警、消昨晚7時許接獲報案，有騎士發生車禍，騎士跌落鐵軌區域，隨即前往救援。事故地點的明燈路1段與鐵軌平行，道路高於鐵軌約2公尺，年近40歲簡男騎機車撞擊路旁護欄後，整個人往前傾，跌落到道路下方的鐵軌區域。
救護人員抵達後，檢查發現簡男全身多處擦、挫傷，意識清楚，暫立鬼生命危險。簡男跌落位置，距離火車行駛鐵軌約半公尺，當時也無列車通過，沒有衍生其他狀況。
救護人員操作救援車輛的吊臂，將簡男吊掛上明燈路面後，由救護車送往基隆長庚醫院後脫險。救援過程中，警方指揮明燈路車輛單線雙向通行，並調閱事故地點周邊監視器，並詢問簡男事發經過，釐清事故原因。
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