快訊

國際利空狂砸 台股開紅盤日若補跌5年來首收黑

搭長途飛機總是腰痠背痛？專家教你6招如何動一動助舒緩

中職／不在意被曾國城「打臉」？ 陳晨威還原現場這樣說

騎士自撞護欄 跌落路旁落差2公尺的鐵軌區 驚險獲救

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

簡男騎機車行駛新北市瑞芳區明燈路時，自撞路旁護欄後掉落火車軌道區，警、消將簡男吊掛回道路，送醫脫險，事故原因待警方釐清。記者邱瑞杰／翻攝
簡男騎機車行駛新北市瑞芳區明燈路時，自撞路旁護欄後掉落火車軌道區，警、消將簡男吊掛回道路，送醫脫險，事故原因待警方釐清。記者邱瑞杰／翻攝

簡姓男子昨晚騎機車行駛新北市瑞芳區明燈路，上山前往九份途中自撞路旁護欄後，整個人往前拋飛，掉落到龍潭隧道附近的火車軌道區，還好沒有火車經過，未引發更大傷害。警、消到場後，將簡男吊掛回道路並送醫。簡男酒測值為0，事故原因待警方釐清。

瑞芳警、消昨晚7時許接獲報案，有騎士發生車禍，騎士跌落鐵軌區域，隨即前往救援。事故地點的明燈路1段與鐵軌平行，道路高於鐵軌約2公尺，年近40歲簡男騎機車撞擊路旁護欄後，整個人往前傾，跌落到道路下方的鐵軌區域。

救護人員抵達後，檢查發現簡男全身多處擦、挫傷，意識清楚，暫立鬼生命危險。簡男跌落位置，距離火車行駛鐵軌約半公尺，當時也無列車通過，沒有衍生其他狀況。

救護人員操作救援車輛的吊臂，將簡男吊掛上明燈路面後，由救護車送往基隆長庚醫院後脫險。救援過程中，警方指揮明燈路車輛單線雙向通行，並調閱事故地點周邊監視器，並詢問簡男事發經過，釐清事故原因。

簡男騎機車行駛新北市瑞芳區明燈路時，自撞路旁護欄後掉落火車軌道區，警、消將簡男吊掛回道路，送醫脫險，事故原因待警方釐清。記者邱瑞杰／翻攝
簡男騎機車行駛新北市瑞芳區明燈路時，自撞路旁護欄後掉落火車軌道區，警、消將簡男吊掛回道路，送醫脫險，事故原因待警方釐清。記者邱瑞杰／翻攝

火車

延伸閱讀

楊梅休息站4死4傷 臉書粉專AI分析：道路設計有3大問題

10歲童魂斷起火電動車 湖口仁慈醫院全力急救仍挽不回

中國籍女遊客闖北海道鐵軌拍美照 遭JR列車撞死

國中生跳下鐵軌撿罐子嬉戲 鐵警通知學生到案說明

相關新聞

高雄6登山客遇溪水暴漲 受困拉庫音溪沙洲待援

高雄桃源區昨天傳有6名登山客受困沙洲，消防局昨天下午獲報後因天色昏暗，今早啟動救援，目前6人回報糧食無虞，已在溪畔安全處...

住家樓下酒吧害他患神經衰弱 多次檢舉反被警方移送

施姓男子因住家附近酒吧發出噪音、妨害安寧，多次向警方檢舉，施甚至因此罹患腦神經衰弱、焦慮症、睡眠障礙等疾病；但警方認為他...

花蓮男疑騎自行車闖平交道 遭自強號撞上！送醫不治

花蓮玉里榮民醫院平交道下午6時許發生一起撞擊事故，北上的自強號列車行經該平交道時，有1名男童疑似騎自行車闖入平交道，遭列...

轎車突失控「衝出國道」撞路燈 駕駛一度受困顱內出血送醫

63歲羅姓男子今天下午2時4分駕駛白色轎車行經國道一號中山高速公路南向140.4公里處、苗栗縣銅鑼路段時，整輛車因不明原...

影／台南南區連棟民宅傳火警 疑點香不慎燒毀3機車、3鄰戶遭波及

台南南區灣裡路88巷一棟3層樓連棟民宅晚間近6時傳出火警，消防局接獲鄰居報案，當時屋主人不在家，大批消防人車趕抵火場，發...

50歲以上女子為假投資詐騙高被害族群 警聯手髮廊防詐

為阻止詐騙犯罪，刑事警察局聯手知名連鎖髮廊，鎖定婆婆媽媽與愛美女性族群進行宣導，希望在美髮造型之餘，能夠提醒民眾注意防詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。