妻懷首胎突然落紅破水 新手爸爸春節塞車陣急向警求助

台南市徐姓男子昨天眼見懷著第一胎的妻子突然落紅破水及陣痛，連忙開車要載妻子前往醫院生產，但因春節期間馬路車多擁擠，導致他塞在車陣中動彈不得；徐眼見警員郭均棠騎車經過，連忙大喊求助，郭開警示燈、鳴警報器，在前方開道，讓徐僅花5分鐘便趕到醫院，徐的兒子也順利誕生。

33歲徐姓男子的妻子首度懷孕，徐也是新手爸爸，但昨天中午他的妻子在家中子宮急速收縮、落紅破水及陣痛，他連忙開車載著妻子，沿中西區成功路要前往東區新樓醫院生產，沒想到春節期間車多擁擠，導致塞在車陣中動彈不得；此時轄區第二分局民權派出所警員郭均棠巡邏經過，徐趕緊攔警求助。

徐向警員大喊「警察先生，我老婆要生了，要去新樓醫院，拜託幫忙開道！」郭均棠眼見情況緊急，立刻通報勤務指揮中心，開啟機車警示燈、鳴警報器，在前方為徐姓男子開道。徐在警方協助後，僅花5分鐘便順利將妻子送到醫院，產下1子。