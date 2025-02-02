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彰化139線又車禍 機車騎士被撞飛受傷
彰化139縣道最近仍車禍不斷，1日下午芬園鄉大彰路二段一部重機與對向要左轉的轎車撞上，19歲機車騎士被撞飛，機車也嚴重毀損，所幸機車騎士意識清楚，送醫後無生命危險，肇事原因警方調查中。
根據曝光的車禍影像顯示，當時要左轉的轎車撞上對向機車時，19歲機車騎士柯男當場被撞飛騰空再落地，轎車撞上機車後，也撞到前方電桿，撞擊影像相當嚇人。
警方初步調查，轎車駕駛洪男1日下午近4點駕車由大彰路二段往彰化方向行駛，欲左轉進入小巷時，與對向行駛的重機騎士柯男撞上，造成柯男臉部約1公分撕裂傷、胸部疼痛、肢體擦傷被消防人員送醫救治，幸無生命危險，肇事原因調查中。
139縣道在小年夜也有1名男子騎機車行經139線7公里彎道時衝進路旁樹叢，騎士受傷被送醫，警方提醒139縣道有多處彎道，車禍發生率高，提醒民眾減速慢行小心駕駛。
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