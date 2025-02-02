台中熟女拜完土地公機車不見急報警 原來連拜兩間記憶錯位置

台中市張姓女子在上月底連拜兩間土地公廟，忘記機車停放處，以為遭竊，警方獲報後替她找回失車。圖／第四警分局提供

台中市張姓女子在上月底騎車出門運動，也到附近兩間土地公廟拜拜，未料隔天到土地公廟取車時，發現機車不翼而飛，張女連忙報警，警方調閱監視器後，在另處土地公廟發現張婦機車，張女才想起前一天有到兩處土地公廟參拜，也購買餅乾向警員致謝。

年約46歲的張姓女子在上月底騎車出門，隔天在台中市南屯區一處土地公廟停車處要取車時，發現機車不見，連忙報警。

張女向員警表示，當天運動完，因為身體微恙，想趁著年前去土地公廟拜拜求平安，參拜完後就徒步返家，直至隔天要使用機車時，卻發現車輛不知去向，也抱怨「新年一開始就遇到倒楣事」。

警員耐心安撫張女情緒，也仔細詢問案發行車路線，逐一調閱監視器，最終在南屯區大進街靠近向上南路一段的一處土地公廟，找到了張女機車。

張女此時回想起，當天在運動後有前往兩處土地公廟，不慎「記憶錯置」，錯以為愛車停在住家附近的土地公廟，實則留在另一座廟中，張女看到車子停放完好，不禁鬆了一口氣，當場向方表達感謝，還自嘲「有拜有保庇」。

第四警分局長陳祥麟說，適逢2025年加強重要節日安全維護工作期間，民眾外出遊玩機會增加，呼籲民眾為避免車輛遭竊或遺失，民眾停放車輛時，可記下自己車輛的停放位置、停車格號碼或附近明顯地標特徵；若對於周邊之路況不熟悉，可用手機拍下車輛停放之遠景照片，一方面可以讓自己快速在不熟悉的地點找尋車輛，另一方面亦可協助警方快速尋找遺失之車輛。