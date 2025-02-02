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台中飼主春節爬山丟了「柴」 熱心警帶回所人犬團圓

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓飼主在初三到大坑爬山時，與飼養的柴犬走散，警員龔財信協助人犬團圓。圖／第五警分局提供
台中市陳姓飼主在初三到大坑爬山時，與飼養的柴犬走散，警員龔財信協助人犬團圓。圖／第五警分局提供

台中市陳姓飼主在大年初三時，與飼養的小柴犬前往大坑步道爬山，未料柴犬掙脫後逃離，警員龔財信當時在附近疏導交通，看到柴犬後，擔心發生危險，帶回派出所內安置，隨即在臉書社團，發現有網友貼文找狗，順利聯絡陳到派出所與愛犬團圓。

第五警分局東山所警員龔財信，在上月31日大年初三下午，在大坑9號步道交通疏導時，發現一隻棕色柴犬穿梭在車陣中，險象環生。

警員立刻上前將該隻柴犬抱起，發現柴犬脖子上有項圈，判斷應有飼主，警員先帶柴犬挨家挨戶詢問，但一直無人認領。

警員先將柴犬先載回派出所安置照顧，持續關注臉書上的社團是否有人PO文尋狗，等候小柴犬主人過來派出所尋回。

警員後續在臉書社團「台中寵物走失.拾獲.認養專區」，發現有一位網友發文尋找小柴犬，經比對該名網友發布的柴犬照片，與他撿到的小柴犬特徵皆吻合。

警員通知陳姓飼主到派出所認領，當陳男看到失散的小柴犬時，開心的緊緊相擁安撫，更感謝警員的悉心照料，表示要不是有員警員的熱心照顧，恐怕再也無法重逢了。

第五警分局長劉其賢說，家中如有飼養毛小孩，應將寵物植入晶片，外出時應繫上牽繩、多留意動態，切勿脫離視線，避免發生意外憾事。

另外2025年春節期間，警方除秉持「以民為本」之同理心，持續落實執行「加強重要節日安全維護」工作，力求治安平穩、交通順暢、民眾安心，並積極協尋失蹤人口返家團圓，以及執行維護民眾舉家外出、護鈔、防（搶）竊宣導等安全作為，確保所有市民朋友都能安心過新年。

台中市陳姓飼主在初三到大坑爬山時，與飼養的柴犬走散，警方協助人犬團圓。圖／第五警分局提供
台中市陳姓飼主在初三到大坑爬山時，與飼養的柴犬走散，警方協助人犬團圓。圖／第五警分局提供

寵物 柴犬

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