大年初四傍晚高雄街頭「天降磚頭」 雲梯車出動警消逮禍首
高市覺民路昨年初四傍晚天降磚頭，警消獲報趕抵，發現精神不穩的蘇姓男子在家中吵鬧，還將磚頭及雜物從3樓往外拋，幸未砸傷人；為防蘇男高處墜落，雲梯車升空，蘇男弟弟趁機開門讓警方進屋壓制後送醫，結束近2小時的滋事。
據了解，60歲的蘇姓男子和弟弟同住在覺民路老舊公寓3樓，近月來，曾因精神狀況不穩送醫，未料大年初四傍晚5時31分許蘇男又在家吵鬧，還將陽台磚頭及雜物往高處拋下。
轄區三民二警分局和消防局獲報出動趕抵現場，蘇男在客廳、陽台衝撞，為防止他從高處墜落，雲梯車先升空待命，警方在屋外伺機等候，蘇男弟弟趁哥哥不注意之際，開門讓警方進屋。
警方一進門，趁隙將蘇壓制在地，將他戒護送醫治療，結束近2小時的驚魂。
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