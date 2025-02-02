台中西屯蝦皮店春節連假突斷電 報警求助機會教育

台中市西屯區一間蝦皮智取店，因停電導致大門無法關閉，警方獲報到場協助。圖／第六警分局提供

台中市西屯區一間蝦皮智取店在農曆連假期間，因停電導致鐵捲門無法關閉，店員到場後，仍無法關閉鐵門，因適逢連假期間，臨時聯絡不上相關店家協助，擔心店內物品遭覬覦，聯絡警方到場，警方除協助以手動方式放下鐵捲門外，也對店家機會教育，提醒設置不斷電及防盜系統因應。

西屯區蝦皮智取店在農曆春節連假期間，因因停電導致鐵捲門無法關閉，店員因擔心店內財物損失便報警請求協助。

第六警分局西屯派出所警員張耀文、廖國豪獲報到場後首先檢查鐵門機制，在確認無安全疑慮後便協助嘗試以手動方式操作，順利的將門放下並關閉，確保店面財物安全。

警方也向店家進行防竊宣導，建議店家平日應多加注意相關電器操作與維護守則，可透過加裝不斷電系統或相關監視設備，確保意外發生時的應對，與對突發狀況的保障和事後的追查，這樣才能強化自身與財物安全。

店員也對警方的耐心協助深表感謝，也回應將盡快將相關安全設施落實到位，一同維護當地治安。

第六警分局表示，2025年加強重要節日安全維護工作期間，將持續針對酒後駕車、超速行駛及大型車交通違規等，加強交通執法，確保農曆新年民眾的交通安全與用路順暢。