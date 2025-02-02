物流車卸完貨迴轉遭猛撞 特斯拉停路邊遭波及3人傷

新北市新店區今天凌晨發生連環車禍。36歲許男駕駛物流車行經北新路準備迴轉時，遭後方23歲謝女駕駛的轎車猛撞。物流車被撞後車體偏移再撞上停在路旁的特斯拉及休旅車。許男、謝女及1名男乘客受傷所幸無生命危險，車禍肇責歸屬仍待調查。

據了解，36歲許男今天凌晨4時許駕駛1輛物流車，至新店區北新路一段1間7-11便利商店卸貨。許男卸完貨後上車欲迴轉至對向，於是將物流車往內側切換車道，不料此時後方1輛由23歲謝女駕駛的轎車行經，見狀煞車不及直接撞上。物流車被撞後整輛車失控向右偏，再撞上停在路旁的特斯拉及休旅車。

警方及救護人員獲報到場，發現物流車駕駛許男舌頭流血、左臂擦挫傷，肇事的謝女則是額頭流血、雙腳腫脹疼痛，坐在謝女車上副駕駛座的22歲陳男多處擦挫傷，所幸3人皆意識清楚送醫後無生命危險。警方對許男及謝女進行酒測，發現2人均未喝酒，乘客陳男酒測值為0.2。