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菲男找3女春節暢遊台中…手機掉計程車上 敲警車窗求助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

菲律賓男子羅恩近期至新竹地區工作，農曆春節期間，找了三名同鄉女性友人，一起到台中旅遊，未料旅途過於開心，不慎將手機遺留在計程車內，羅恩只好敲擊巡邏警車的玻璃，尋求警方協助，警員以監視器過濾車輛後，順利聯絡到司機，找回手機。

第三警分局立德派出所巡佐温智輝、警員曾郁嵐，在上月28日在東區大智北路執勤時，菲律賓籍男子羅恩神情焦急上前輕敲警車車窗，警員透過英文與其對談後得知，羅恩剛到台灣新竹工作，不諳中文。

羅恩當天是與3名同鄉女性友人，趁農曆春節連假期間，從新竹至台中一遊，一行人吃完晚餐，搭乘計程車前往火車站準備北返，未料下車後才發現，手機疑似遺留在計程車上，因計程車早已駛離，且該支手機沒有門號，雖能使用網路，但已暫時將網路關閉，因此完全無法撥打電話，引起司機注意。

警員得知狀況後，立即協助調閱監視器畫面，沒多久即發現羅恩一行人下車的影像，但距離較遠無法鎖定正確的車輛，後續經員警積極的過濾車輛後，終於找到載送羅恩的游姓司機，也確認不久前的確拾獲一支外觀與羅恩所述相符的手機。

游姓司機說，他載著下一組客人前往高鐵站後，發現車內遺落一支手機，但適逢春節假期旅客眾多，因不清楚何人掉落，已先行將手機送至高鐵附近的派出所。

羅恩得知手機的下落後也喜出望外，連忙向警員表達感謝，一行人也火速前往派出所領取，結束手機的流浪記。

第三警分局提醒，民眾於國內、外旅遊，務必隨時注意及收妥隨身財物，避免影響遊興或造成後續不便；另建議民眾可啟用手機定位功能，以利不小心遺失時藉由內建的「尋找裝置」功能進行定位，必要時可攜帶相關證明至派出所報案協助處理，避免個人資料外流。

菲律賓籍男子羅恩在農曆春節期間，與友人旅遊台中時，不慎將手機遺留在計程車內，警方協助找回。圖／第三警分局提供
菲律賓籍男子羅恩在農曆春節期間，與友人旅遊台中時，不慎將手機遺留在計程車內，警方協助找回。圖／第三警分局提供

春節 計程車

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