47歲男急性心肌梗塞一度OHCA 求助苗消即刻送醫救命
47歲陳姓男子1月30日大年初二急性心肌梗塞，家人載他到苗栗縣消防局象鼻分隊求助，送醫途中一度心肺功能停止（OHCA）消防人員迅速處置救命，陳男轉危為安，手術後目前在普通病房觀察治療中。
一輛車子1月30日上午10點45分開至泰安鄉後山象鼻分隊前，駕駛下車求救，同車家屬陳男出現胸痛、呼吸喘、冒冷汗等症狀，一開始陳仍可自行行走，消防人員評估，並透過12導程心電圖檢查，結果即時傳送線上專業醫師判讀，疑似急性心肌梗塞，需緊急送醫。
救護車送醫途中陳男病情突然惡化，意識改變、四肢肌肉緊縮，無呼吸、無脈搏OHCA，隨車消防人員立即心肺復甦術（CPR）搶救，並使用自動體外心臟去顫器（AED）電擊1次，隨後持續CPR約4分鐘後，陳恢復呼吸與心跳。
消防人員一路持續給氧，救護車約1個小時抵達衛生福利部豐原醫院，陳男經緊急手術裝了3支支架，恢復狀況良好，已從加護病房，轉普通病房，目前住院觀察治療中。
消防局提醒民眾，寒流來襲，日夜溫差大，容易誘發心血管疾病，如出現持續無法緩解的胸悶、胸痛（如大石壓迫感）， 疼痛轉移至下巴、左肩臂、後背，呼吸急促、冒冷汗、惡心暈眩，早期辨識並迅速就醫 ，搶心肌梗塞黃金救治時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言