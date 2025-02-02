47歲男急性心肌梗塞一度OHCA 求助苗消即刻送醫救命

47歲陳姓男子1月30日大年初二急性心肌梗塞，家人載他到苗栗縣消防局象鼻分隊求助，送醫途中一度心肺功能停止（OHCA）消防人員迅速處置救命，陳男轉危為安，手術後目前在普通病房觀察治療中。

一輛車子1月30日上午10點45分開至泰安鄉後山象鼻分隊前，駕駛下車求救，同車家屬陳男出現胸痛、呼吸喘、冒冷汗等症狀，一開始陳仍可自行行走，消防人員評估，並透過12導程心電圖檢查，結果即時傳送線上專業醫師判讀，疑似急性心肌梗塞，需緊急送醫。

救護車送醫途中陳男病情突然惡化，意識改變、四肢肌肉緊縮，無呼吸、無脈搏OHCA，隨車消防人員立即心肺復甦術（CPR）搶救，並使用自動體外心臟去顫器（AED）電擊1次，隨後持續CPR約4分鐘後，陳恢復呼吸與心跳。

消防人員一路持續給氧，救護車約1個小時抵達衛生福利部豐原醫院，陳男經緊急手術裝了3支支架，恢復狀況良好，已從加護病房，轉普通病房，目前住院觀察治療中。