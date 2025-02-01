影／台南南區連棟民宅傳火警 疑點香不慎燒毀3機車、3鄰戶遭波及

台南南區灣裡路88巷一棟3層樓連棟民宅晚間近6時傳出火警，消防局接獲鄰居報案，當時屋主人不在家，大批消防人車趕抵火場，發現1樓神明廳及前車庫處，經布線灌救，火勢很快控制，但車庫內3輛機車燒毀，煙燻波及3戶，懷疑點香不慎釀禍，消防局表示，起火原因仍待調查。

消防局指出，當時鄰居報案指出，隔壁鄰居1樓冒出火煙，而起火戶為3樓鋼筋混凝土連棟建物。該局共計出動19車、38人及義消12人，調派兩梯次人車趕往滅火。

消防人員抵達後，現場燃燒1樓神明廳及前車庫處，立即出水搶救，火勢很快被撲滅，然而，車庫內3輛機車也付之一炬，燃燒面積約20平方公尺，同時，煙燻及熱輻射波及該同巷弄3戶房屋前端遮雨棚處。