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影／台南南區連棟民宅傳火警 疑點香不慎燒毀3機車、3鄰戶遭波及

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南南區灣裡路88巷一棟3層樓連棟民宅晚間近6時傳出火警，消防局接獲鄰居報案，當時屋主人不在家，大批消防人車趕抵火場，發現1樓神明廳及前車庫處，經布線灌救，火勢很快控制，但車庫內3輛機車燒毀，煙燻波及3戶，懷疑點香不慎釀禍，消防局表示，起火原因仍待調查。

消防局指出，當時鄰居報案指出，隔壁鄰居1樓冒出火煙，而起火戶為3樓鋼筋混凝土連棟建物。該局共計出動19車、38人及義消12人，調派兩梯次人車趕往滅火。

消防人員抵達後，現場燃燒1樓神明廳及前車庫處，立即出水搶救，火勢很快被撲滅，然而，車庫內3輛機車也付之一炬，燃燒面積約20平方公尺，同時，煙燻及熱輻射波及該同巷弄3戶房屋前端遮雨棚處。

據指出，這場火警懷疑點香時不慎燃燒家具所致。屋主據報後立即返家，表示有財損需要火調，進一步釐清起火原因。

屋主據報後立即返家，表示有財損需要火調，進一步釐清起火原因。圖／讀者提供
屋主據報後立即返家，表示有財損需要火調，進一步釐清起火原因。圖／讀者提供
消防人員趕抵火場立即出水搶救，但車庫內3輛機車已付之一炬。圖／讀者提供
消防人員趕抵火場立即出水搶救，但車庫內3輛機車已付之一炬。圖／讀者提供
台南南區灣裡路88巷一棟3層樓連棟民宅晚間近6時傳出火警，消防局接獲鄰居報案，大批消防人車趕抵火場，發現1樓神明廳及前車庫處燃燒。圖／讀者提供
台南南區灣裡路88巷一棟3層樓連棟民宅晚間近6時傳出火警，消防局接獲鄰居報案，大批消防人車趕抵火場，發現1樓神明廳及前車庫處燃燒。圖／讀者提供

台南 消防人員 神明 鄰居

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