台南男不慎自2樓頂墜落至1樓遮雨棚 父架梯救子遭割傷跌落地上
台南市學甲區寶發路段一棟2樓民宅今下午1時33分許發生一起意外，35歲郭姓男子不慎自2樓頂樓墜落至房屋後方1樓遮雨棚上待救，56歲父親架梯救子時割傷跌落地上，消防局人員據報後協助兒子脫困外，連同父親一同送醫，2人意識均清醒，由救護車送往麻豆新樓醫院診治。
據調查，郭男患有中度智障，去年間曾腿部曾經開刀，當時可能行動有些不便，不慎自2樓頂樓墜落約6公尺至1樓遮雨棚上頭，父親見狀急忙架梯救子時割傷約自3公尺高跌落地上。
台南市消防局據報後共計出動5車、12人，前往現場救援，並於2時19分許協助傷者脫困，父子意識清醒，由救護車送往麻豆新樓醫院診治。
警方指出，目前父子意識均清醒，並無生命危險，已送醫診治。至於意外發生原因，正由警方深入了解中。
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