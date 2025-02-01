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轎車突失控「衝出國道」撞路燈 駕駛一度受困顱內出血送醫
63歲羅姓男子今天下午2時4分駕駛白色轎車行經國道一號中山高速公路南向140.4公里處、苗栗縣銅鑼路段時，整輛車因不明原因忽然失控，從主線車道衝出國道，直接撞向國道外路燈。羅駕駛的轎車車頭幾乎撞爛，被熱心民眾先行救出車外，目前已由消防人員送醫救治，車禍細節仍待警方調查釐清。
警方指出，初步了解羅男原本行駛於國道主線車道，疑因不明原因衝入外側分隔帶撞擊路燈而肇事，羅一度受困車內，後來被民眾先行救出，但羅也因車禍導致顱內出血、肋骨骨折，目前意識清楚，已送醫救治，駕駛酒測值待測。
警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
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