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行人侵入軌道 台鐵大甲=日南碰撞事故致延誤146分鐘
台鐵今天下午傳出死傷事故，大甲到日南單線區間，下午1時26分許，行人侵入遭120車次新自強號撞上，鐵路警察搜證後，下午2時11分放行，列車恢復正常行駛。台鐵表示，這次事件影響4列次，合計延誤146分。
根據120車次的旅客說法，聽到駕駛員急按喇叭，隨即緊急煞車，接著廣播說「撞到不明物體」，警方很快就趕到現場。
台鐵公司說，今天下午1時26分在大甲=日南單線區間，地點K177+800處，因一名行人侵入路線，被120車次列車撞上，下午1時46分救護車到達現場，已於下午1時54分將傷者送醫，經鐵路警察搜證後，下午2時11分放行，現已恢復正常行駛。
大甲分局表示，接獲報案，立即派遣2名員警前往查處，該行為人沈男（約38歲）送往醫院，事故原因仍有待進一步釐清。
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