桃園平鎮過年驚傳里長勸導放鞭炮被打？ 真相卻是這樣

桃園市平鎮的臉書社團傳出「平鎮區1名里長因為勸導民眾放煙火卻被打！」引發網友熱議，結果是這樣！警方今天上午表示，1月30日年初二晚上平鎮東安里長徐德華的兒子放鞭炮，遭吳姓鄰居以嚇到小孩，雙方爆發口角衝突亂鬥，造成雙方2人受傷，警方將將雙方依聚眾鬥毆罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

平鎮警方表示，1月30日年初二晚上9時52分，警方接獲報案指平鎮區1處路口2波人馬，因為放鞭炮煙火爆發肢體衝突，查是東安里長徐德華與家人燃放鞭炮波及鄰居吳男家人，鄰居現場理論，雙方發生口角和肢體衝突，員警到場雙方已自各就醫，徐（45歲）頭部撕裂傷、2兒子（21及20歲）外觀無明顯傷勢，另鄰居吳男（62歲）外觀無明顯傷勢、吳兒子（35歲） 頭部撕裂傷，警方通知雙方到案說明後依聚眾鬥毆罪移送桃園地檢署偵辦。

打架事件發生後，地方臉書社團等通訊軟體群組瘋傳「里長勸導民眾放煙火被打了！」引發網友熱議，不少網友關心是哪位里長被打，甚至市議員也關切此事，經警方調查是徐德華里家人與吳姓鄰居家人因為放鞭炮爆發口角衝突事件。