初來台外籍老師金融卡被ATM吞了 豐原警助辦停卡鬆口氣

春節9天連假，銀行不上班。台中一名補習班外籍老師小年夜前一天，用郵局提款卡領錢後卻被ATM吞掉，不知所措，問遍友人求助友人皆未果，只好報警協助，經員警聯繫郵局客服並辦理停卡後，這名教師才終於鬆了口氣。

來自拉丁美洲「聖文森及格瑞那丁」的36歲魏姓女子，於去年10月來台教授英語。小年夜前1天她至成功路ATM提款完畢後，金融卡不慎被ATM吃掉，頭一次遇到此情況很慌張，擔心卡片遭他人拿走盜領，周遭友人也不知該如何處理，且年假期間郵局皆未營業，便於隔日一早至警局尋求協助。