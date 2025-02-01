高雄護家小工遇害棄屍山區 妹怒：不要再廢死

高雄建築小工方姓男子除夕前遇害，遭棄屍山區，警方逮捕涉案的施姓工頭，施承認涉案。據了解，方從小功課不好，卻很顧弟妹，方妹對施男只因大哥在過年前向他要3000元工資殺人，怒指「太可惡了」、「要判重刑，不要再有什麼廢死聯盟」。

61歲方姓男子從小與父母及弟、妹租住高雄市楠梓區，因家境貧窮，自就讀國小便經常遲到早退，功課不好，跟不上學業，甚至多不識字。學校老師見他常遲到，屢罰屢罰不聽，趁機跟隨他，想知道他每天去哪裡，才發現他竟然利用每天早上及放學後，都去撿拾回收物賣錢，存了不少錢，家庭訪問後，才問出他自己不會唸書，想存錢要給弟、妹讀書。

方姓男子目前與妹妹同住楠梓區，他曾向妹妹提及工頭欠他3000元工資沒給，雖金額不多，但他很在意，一再找去左營施姓工頭租處，要施還這筆工資。

施姓工頭因還有帳務要理處理，疑受不了方一再去要工資，1月27日施姓工頭約方姓男子到楠梓區萬昌街某保齡球館碰面，藉口稱鳳山區有處工作沒收尾，要他幫忙收尾再一併給工資，方才上施的休旅車，方也從此失蹤。施載方去鳳山區誠義路空屋，雙方疑發生爭執，施涉嫌持刀殺害方男，載到屏東滿州鄉港仔路山區棄屍。