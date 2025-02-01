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初四國1北上虎尾西螺段5車、7車連環撞致4人傷 嚴重回堵

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

今天北返車潮激增，國道1號北上232.43、233.21公里雲林縣路段，今天上午接連發生2起事故，靠近西螺段有5輛及虎尾段有7輛車追撞，造成4人輕傷，送醫無大礙，因逢春節尾聲，返北車潮多，兩起車禍也造成車流回堵約兩公里，目前車流仍多，車速緩慢，提醒用路人小心行駛。

今天上午9時20分左右，國1北上232.43公里西螺路段的內線車道，發生5輛車發生追撞事故。不到10分鐘，在相距第一現場不遠的233.21公里虎尾路段也發生7輛車追撞，內、中線車道無法通行，造成後方車流回堵超過2公里。

雲林縣消防局獲報趕往處理，虎尾路段的事故所幸無人受傷，至於西螺路段的事故，造成20歲張男、30歲李男、28歲葉男、55歲王女，分別只有嘴唇、下巴撕裂傷、流鼻血及胸悶。雲林縣消防局將4人送至雲林基督教醫院，4人傷勢並無大礙。

目前兩起追撞事故皆已排除，事故原因待查，目前該路段車流仍多，國道警察呼籲路過的車輛仍小心行駛。

國1北上虎尾路段今天上午發生追撞事故。記者蔡維斌／翻攝
國1北上虎尾路段今天上午發生追撞事故。記者蔡維斌／翻攝
國1北上西螺路段今天上午發生追撞事故。記者蔡維斌／翻攝
國1北上西螺路段今天上午發生追撞事故。記者蔡維斌／翻攝

車道 雲林

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