泰籍移工初一落水失蹤 今在高屏溪尋獲遺體
兩名移工大年初一（1月29日）前往高屏大橋附近捕魚，45歲泰國籍男移工在行走攔沙壩時疑似不慎落水失蹤，高雄、屏東兩縣市警消聯手搜尋，屏東縣消防局今早透過無人機空搜尋獲落水男性遺體，打撈上岸已無生命跡象。
1月29日下午3點27分，屏東縣消防於受理高雄市119轉報高屏溪流域高屏大橋附近溺水失蹤案，兩名移工在高雄端行走攔沙壩橫越高屏溪前往屏東端捕魚，其中一人在中途落水失蹤。
消防局獲報後設置前進指揮中心，今日出動屏東、屏二分隊、特搜及第一大隊，共計4車12人，以及1艇2無人機前往搜救。
消防局表示，上午9點33分，現場指揮官第一大隊長陳昆武回報指出，無人機在河域內發現疑似溺水者，搜救人員在10點20分將人拉至岸上，溺水者已無生命徵象，後續交由警方處理，此次搜救共計出動16車36人3艇6無人機。
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