快訊

桃園平鎮過年驚傳里長勸導放鞭炮被打？原來是兒子惹禍

女歌手揭遭親舅舌吻猥褻！人生翻篇發文：壞人活在地獄

泰籍移工初一落水失蹤 今在高屏溪尋獲遺體

聯合報／ 記者徐白櫻／屏東即時報導

兩名移工大年初一（1月29日）前往高屏大橋附近捕魚，45歲泰國籍男移工在行走攔沙壩時疑似不慎落水失蹤，高雄、屏東兩縣市警消聯手搜尋，屏東縣消防局今早透過無人機空搜尋獲落水男性遺體，打撈上岸已無生命跡象。

1月29日下午3點27分，屏東縣消防於受理高雄市119轉報高屏溪流域高屏大橋附近溺水失蹤案，兩名移工在高雄端行走攔沙壩橫越高屏溪前往屏東端捕魚，其中一人在中途落水失蹤。

消防局獲報後設置前進指揮中心，今日出動屏東、屏二分隊、特搜及第一大隊，共計4車12人，以及1艇2無人機前往搜救。

消防局表示，上午9點33分，現場指揮官第一大隊長陳昆武回報指出，無人機在河域內發現疑似溺水者，搜救人員在10點20分將人拉至岸上，溺水者已無生命徵象，後續交由警方處理，此次搜救共計出動16車36人3艇6無人機。

45歲泰籍男移工年初一與友人前往高屏溪捕魚，疑似不慎落水失蹤，今早尋獲遺體。圖／屏東縣消防局提供
45歲泰籍男移工年初一與友人前往高屏溪捕魚，疑似不慎落水失蹤，今早尋獲遺體。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 溺水 移工

延伸閱讀

初二台灣大道火吞燒肉店星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

屏東文化走春人氣爆棚 勝利星村4天湧入近50萬人次 

影／泰國籍移工初一疑捕魚落水失蹤 搜救任務持續

初二團圓飯 桃園副市長蘇俊賓揪移工挑戰跨國界料理

相關新聞

影／高雄小工失蹤4天命喪屏東山區 工頭疑欠工資奪命

高雄建築工人方姓男子除夕前失蹤，家人懷疑他遭不測，警方查出他被工頭施姓男子載走，昨天在南投草屯查獲施男，昨晚警方赴屏東縣...

回天乏術...彰化市全福街火災今又一人不治 死亡人數增至4人

彰化市全福街一棟民宅本月23日清晨4點多發生火警，當天釀二死，重傷送醫的鐘姓女童延至28日上午不治，女童的母親徐姓女子今...

初二台灣大道火吞燒肉店星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

台中市西屯區大年初二晚上，台灣大道四段燒肉店「燒肉HOT」、還有星巴克咖啡，兩間店付之一炬。店員透露，起火的燒肉店採「下...

楊梅火燒車4死4傷 家屬想了解救援過程惹議 警方回應了

國道1號楊梅休息站1月25日晚間電動車自撞火燒車造成4死、4重傷事故，家屬PO網發文希望有網友提供當天救人過程影片，「想...

初四國1北上虎尾西螺段5車、7車連環撞致4人傷 嚴重回堵

今天北返車潮激增，國道1號北上232.43、233.21公里雲林縣路段，今天上午接連發生2起事故，靠近西螺段有5輛及虎尾...

泰籍移工初一落水失蹤 今在高屏溪尋獲遺體

兩名移工大年初一（1月29日）前往高屏大橋附近捕魚，45歲泰國籍男移工在行走攔沙壩時疑似不慎落水失蹤，高雄、屏東兩縣市警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。