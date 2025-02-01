泰籍移工初一落水失蹤 今在高屏溪尋獲遺體

兩名移工大年初一（1月29日）前往高屏大橋附近捕魚，45歲泰國籍男移工在行走攔沙壩時疑似不慎落水失蹤，高雄、屏東兩縣市警消聯手搜尋，屏東縣消防局今早透過無人機空搜尋獲落水男性遺體，打撈上岸已無生命跡象。

1月29日下午3點27分，屏東縣消防於受理高雄市119轉報高屏溪流域高屏大橋附近溺水失蹤案，兩名移工在高雄端行走攔沙壩橫越高屏溪前往屏東端捕魚，其中一人在中途落水失蹤。

消防局獲報後設置前進指揮中心，今日出動屏東、屏二分隊、特搜及第一大隊，共計4車12人，以及1艇2無人機前往搜救。