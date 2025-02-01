桃園越籍女子「屠殺百狗」月賺6位數 前夫不忍大義滅親舉報

狗狗示意圖。圖／Ingimage 台灣桃園揭發疑似非法屠狗兼賣狗肉場，涉事場主由越南籍女子經營，其前夫因多次勸阻不果，妻子更由中間人轉為直接殺狗賣肉，多年來慘死其刀下每年至少過百狗隻。直到讀小學的兒子去年親眼目擊母親揮刀殺狗而大受打擊，前夫大義滅親向當局舉報妻子說出真相，以阻止妻子繼續殺狗賣肉謀取暴利，每月可賺10至20萬新台幣。

當地動保處接獲通報後曾往狗場調查，初時並無發現涉「虐殺犬隻」的事，只發現飼養環境不佳，要求場主作出改善。直至當地動保組織「相信動物協會」察覺曾替場地絕育的犬隻不知所蹤，懷疑狗隻並非是寵物，而是被販賣的狗肉商品，於是向動保處呈上證據協助偵查事件。動保處指對涉案女子會依《畜牧法》起訴，案件轉交地檢署處理，而現場有32隻狗隻被扣留安置。事件近日再在網上瘋傳。

桃園農場女主人疑非法殺狗賣狗肉

綜合台灣媒報導，2024年9月，桃園觀音區揭發有越南籍范姓女子疑長年虐殺狗隻，而揭發事件的是她的丈夫阿平（化名），指控范女在當地賣狗肉已有數年，每年至少有百隻狗隻被殺。阿平多次阻止范女不果，直到他們就讀小學的兒子，曾在數月前目擊母親揮刀殺狗後大受打擊，他決定說出真相大義滅親。

前夫勸阻不果舉報

阿平指，兩人約10年前結婚，2019年離異後又復婚，而阿平因身體欠佳，將農場交給范女打理，她除私宰雞鴨等家禽，竟還殺狗賣肉賺取暴利，每月可賺10至20萬新台幣。阿平又指「以前是別人殺完她（范女）拿來賣，現在是自己殺」，范女殺狗供貨給附近的移工，後來這些移工得知農場「能殺」，紛紛將附近流浪狗抓來給范女宰殺。

動保處接手調查

而范女會將狗隻飼養在溫室後方的空間，多隻狗兒被關進極狹窄的籠子內飼養，並放任狗隻交配生產，誕下的小狗也自然成為商品，她會待有人下訂單後才動刀殺狗。桃園市動保處在同年8月接報指農場疑有「虐殺狗隻」事件，立即派員到場調查，不過並沒有發現虐殺事件，只是飼養環境不佳，要求場主改善環境。

「相信動物協會」揭絕育狗隻失蹤惹疑

而當日動保處亦通知「相信動物協會」協助完成狗隻絕育，避免范女再利用犬隻非法圖利。後來「相信動物協會」透過社交平台揭露這宗疑似狗肉屠宰場案，指一開始是接到動保處案件轉介，協助處理狗隻結紮，但發現農場的飼養環境惡劣，協會早於2年前就曾接觸農場的狗隻結紮，發現先前做過絕育的狗隻失了蹤，懷疑狗隻並非是寵物，而是被販賣的狗肉商品。

其後動保處在2024年9月6日完成資料搜集，包含相信動物協會提供的錄音檔證據等。動保處指對范女會依《畜牧法》起訴，案件轉交地檢署處理，而本案全部32隻狗隻被扣留安置。事件近日再在網上瘋傳被報導。

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文章授權轉載自《香港01》