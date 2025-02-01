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初二大火吞台中燒肉店、星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

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初二台灣大道火吞燒肉店星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市西屯區大年初二晚上，台灣大道四段燒肉店「燒肉HOT」、還有星巴克咖啡，兩間店付之一炬。店員透露，起火的燒肉店採「下吸式排煙」，管線都在木桌下方，案發前有3名移工燒烤五花肉，邊烤邊玩，火愈燒愈大，店員上前勸阻不聽，火勢一度大到60、70公分高，最終釀成大禍。

員工試圖用滅火器滅火未果，由於火勢太過猛烈，只能先逃生。案發後，3名涉嫌移工已逃離現場。警方將追查3人身分，詳細起火原因，仍待消防火調科調查是否「人為所致」，仍待釐清。

1月30日大年初二晚上19時45分，消防局西屯區接獲，指台灣大道四段商店火警，派遣第六大隊、轄區協和分隊等共計10個單位，出動各式消防車21輛、消防人員47名前往搶救

現場建築物燒肉HOT餐廳，2層RC建物，火煙竄出，波及隔壁的星巴克，兩店付之一炬。當晚8時控制，當晚8時13分撲滅，無人員受傷受困，室內爐台、雜物等燃燒，原因由火調人員調查中。

台中市台灣大道四段燒肉店與咖啡廳，付之一炬。圖／讀者提供
台中市台灣大道四段燒肉店與咖啡廳，付之一炬。圖／讀者提供

店員 燒肉 移工

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