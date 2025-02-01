初二台灣大道火吞燒肉店星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

台中市西屯區大年初二晚上，台灣大道四段燒肉店「燒肉HOT」、還有星巴克咖啡，兩間店付之一炬。店員透露，起火的燒肉店採「下吸式排煙」，管線都在木桌下方，案發前有3名移工燒烤五花肉，邊烤邊玩，火愈燒愈大，店員上前勸阻不聽，火勢一度大到60、70公分高，最終釀成大禍。

員工試圖用滅火器滅火未果，由於火勢太過猛烈，只能先逃生。案發後，3名涉嫌移工已逃離現場。警方將追查3人身分，詳細起火原因，仍待消防火調科調查是否「人為所致」，仍待釐清。

1月30日大年初二晚上19時45分，消防局西屯區接獲，指台灣大道四段商店火警，派遣第六大隊、轄區協和分隊等共計10個單位，出動各式消防車21輛、消防人員47名前往搶救