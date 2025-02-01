色男臉貼同居人15歲女兒大腿、掀褲強摸 強制猥褻罪嫌起訴

新北市陳姓男子去年趁同居女友的15歲女兒獨目在房間睡覺，竟色心大發，將臉貼在少女大腿上，伸手掀開內褲還強行撫摸，少女向母親哭訴陳男摸她，少女母親怒報警提告，新北地檢署日前依強制猥褻罪嫌起訴。

起訴指出，新北市陳姓男子去年10月中，趁同居女友的15歲女兒，獨自一人在房間睡覺之際，偷偷跑進房間，伸手撫摸少女大腿及私密處，少女受到驚嚇醒來，睜眼看到陳男將臉緊貼在其大腿上，還將其內褲掀開，急忙起身坐起往後靠。

陳男見事跡敗露也嚇得立即逃出，躲回自己與同居女友房間，受害少女也追至母親房間，語帶哽咽向母親哭訴，指稱陳男掀其內褲並摸她大腿，少女母親聞言怒不可遏，立馬報警。