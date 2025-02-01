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高雄八五大樓前的公寓火警 地下室租屋客七旬老翁不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區成功二路今天清晨發生火警，租住公寓地下室的七旬林姓老翁來不及逃出，經消防隊救出火場已無生命跡象，送醫搶救後今天上午仍不治，起火原因由警、消調查中。

今天近6時，路人經過高雄市苓雅區成功二路八五大樓前的1棟5樓公寓，發現公寓冒出白煙，向消防局報案，消防局出動19車39人趕赴火場搶救。

警、消到場時，發現白煙從地下室冒出，租住同間1樓及地下室的另2人潘姓（64歲）男子和陳姓老翁（73歲）逃出，但是潘、陳不見同租公寓的林姓老翁（71歲），消防隊立即布水線進屋搶救。

消防隊發現屋內堆滿是雜物，從地下室房間，救出林姓老翁，但無生命跡象，送往阮綜合醫院搶救，屋內火勢在上清晨6時33分撲滅，但是，林翁直到上午7時13分宣告不治。

逃出的潘、陳2男說他們在1樓房間睡覺，聞到煙味趕緊逃出，不知道為何起火。

高雄八五大樓旁的公寓今天火警，老翁送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄八五大樓旁的公寓今天火警，老翁送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄八五大樓旁的公寓今天火警，老翁送醫不治。記者林保光／翻攝
高雄八五大樓旁的公寓今天火警，老翁送醫不治。記者林保光／翻攝

公寓 消防隊

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