影／高雄小工失蹤4天命喪屏東山區 工頭疑欠工資奪命

高雄建築工人方姓男子除夕前失蹤，家人懷疑他遭不測，警方查出他被工頭施姓男子載走，昨天在南投草屯查獲施男，昨晚警方赴屏東縣滿州鄉找到屍體，確認方男遇害後遭棄屍。初步了解，雙方疑為工資起爭執，施男竟涉嫌設局奪命。

據了解，住高雄市楠梓區的方姓男子（61歲）1月27日上午9時外出，直到28日凌晨沒回家，家人去他常出入的右昌地區某複合式保齡球館找人，得悉他27日曾去過保齡球館後失蹤，向楠梓警分局報協尋。

警方調閱相關監錄系統，發現他在保齡球館，在車外與開轎車的人說了幾句話後，搭轎車離去。1月28日警方以手機定位，發現他手機定位在屏東縣滿州鄉，通報當地警方協尋，並也追查轎車，才得悉方姓男子的工頭施姓男子（51歲）是車主，追查施的去向。

直到1月29日春節，警方找到施男的租處，施妻才說出丈夫曾要她一起「跑路」，她沒同意，但也不知道發生什麼事。

警方覺懷疑有蹊蹺，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，查出施27日外出後，28日開車回左營租處，外出期間曾在鳳山區誠義路停留一陣子，應與方男在一起。警方一面查施男的去向，一面追查他們在鳳山發生何事，先查到鳳山一處他們曾施工的空屋，驚見屋內竟有拖行血跡和方男的拖鞋，懷疑方男在空遇害。

警方追查，施姓男子28日搭車到高雄火車站附近後，改搭火車到台中下車，再搭車赴南投草屯落腳。昨天下午4時30分警方追到草屯拘捕施姓男子，施自稱殺害方姓男子，帶警方到屏東滿州鄉冒雨尋屍。