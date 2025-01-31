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高雄男戴2兩金飾失蹤疑遭殺害 警方在屏東旭海找到遺體

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

警方調查發現方男遭殺害，楠梓分局今晚9時許在屏東旭海路邊發現方男遺體，警方說，致命傷仍待相驗。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
警方調查發現方男遭殺害，楠梓分局今晚9時許在屏東旭海路邊發現方男遺體，警方說，致命傷仍待相驗。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
高雄市一名平時身上會戴金項鍊、金戒指的61歲方姓男子，27日小年夜上午9時許離家外出就未返家，撥打電話也無回應，28日除夕家人到楠梓分局加昌派出所報案協尋。警方調查發現方男遭殺害，楠梓分局今晚9時許在屏東旭海路邊發現方男遺體，警方說，致命傷仍待相驗。

方男的妹妹28日上午9時許報案表示，方男1月28日小年夜就已經沒有回家，方男原本是要去高雄楠梓某間保齡球館，跟老闆約好領工資，因為哥哥失蹤所以報案。警方說，方男的妹妹報案時表示，方男身上至少配戴2兩重的金飾，市價超過20萬元。

警方調閱監視器，發現方男自行搭乘自小客車離去，經員警調閱該車車籍資料並至車主登記住址查訪，並未發現車主及方男，調閱方男手機定位在屏東縣滿州鄉。

警方今晚查出方男遭人殺害，並在嫌犯帶領下，前往屏東縣旭海的路邊發現方男遺體。警方說，初步檢視遺體，並未發現遭到分屍，但方男的致命傷仍需後續相驗釐清。

小年夜 屏東縣 遺體

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