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回天乏術...彰化市全福街火災今又一人不治 死亡人數增至4人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化市全福街一棟民宅本月23日清晨4點多發生火警，當天釀二死，重傷送醫的鐘姓女童延至28日上午不治，女童的母親徐姓女子今晚8點30分心跳停止，使這起火災死亡人數增加至4人。

徐姓夫婦和女兒夫婦、兩名外孫一家搬入這棟民宅約一周，徐婦赴日旅遊時，23日清晨房屋約4點45分失火，消防人員先救出困在4樓的徐男，進入二樓時發現徐男女兒、鐘姓女婿和3歲、7個月大的兩名外孫及外孫，疑因遭濃煙嗆暈倒地，沒呼吸心跳。

消防人員把他們全數救離火場並當場緊急處置，然後送醫急救，鐘男和3歲兒子到院又急救雙雙回天乏術，妻子徐女和7個月大鐘姓女兒急救後恢復生命徵象但昏迷指數3，醫院全力搶救，鐘姓女童28日死亡，徐女今晚離世。

消防局火場鑑識人員初步鑑定，不排除延長線短路等「電氣因素」引燃起周邊紙箱等易燃物進而延燒一樓。電線等證物已由消防局送消防署進一步鑑定。

彰化市全福街發生住宅火警，造成二死三傷，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰也先後去世。圖／消防局提供
彰化市全福街發生住宅火警，造成二死三傷，其中鐘男一家四口，父子雙亡，妻子及7個月女嬰也先後去世。圖／消防局提供

女童 死亡

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