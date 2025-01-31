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台南柳營初三傳車禍憾事 騎士噴飛摔落大水溝送醫不治

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南柳營區義士路一段與165縣道處今下午3點多傳出一起死亡車禍，一輛轎車與機車發生事故，46歲機車騎士因撞擊噴飛摔落到一旁大水溝內，消防人員獲報抵達現場時，騎士已失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美搶救仍宣告不治，詳細車禍原因待警方調查釐清。

南市消防局今下午約3點接獲報案，柳營區義士路一段與165縣道附近發生一起轎車與機車車禍，派遣柳營、東山等消防分隊4車9人前往救援，抵達現場時有2人受傷，其中，46歲洪姓機車騎士因摔落路旁大水溝內，搶救上岸當場無呼吸心跳，緊急進行急救，送醫後仍傷重不治；自小客車前座62歲黃姓乘客則因臉部創傷，意識清醒，也送往柳營奇美治療。

新營警方初步調查，轎車駕駛為吳姓男子，今下午載著黃男出門，行經柳營區165縣道由北往南行駛，行經路口準備右轉往義士路一段時，與同向後方的洪姓機車騎士疑似煞車不及，直接與轎車發生車禍事故。

據悉，洪男車禍後，機車向前滑行、人更噴飛摔落路旁的排水溝內，不幸喪命，而轎車乘客黃男因首當其衝，臉部也受到創傷，該起車禍造成1人死亡、1人受傷，吳男經警方酒測值為0，詳細車禍事故原因，待進一步調查釐清。

洪男車禍後，機車向前滑行、人更噴飛摔落路旁的排水溝內，不幸喪命。圖／民眾提供
洪男車禍後，機車向前滑行、人更噴飛摔落路旁的排水溝內，不幸喪命。圖／民眾提供
台南柳營區義士路一段與165縣道處今下午3點多傳出一起死亡車禍，一輛轎車與機車發生事故，46歲洪姓機車騎士因撞擊噴飛摔落到一旁大水溝內，消防人員獲報抵達現場時，騎士已失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美搶救仍宣告不治。圖／民眾提供
台南柳營區義士路一段與165縣道處今下午3點多傳出一起死亡車禍，一輛轎車與機車發生事故，46歲洪姓機車騎士因撞擊噴飛摔落到一旁大水溝內，消防人員獲報抵達現場時，騎士已失去呼吸心跳，緊急送往柳營奇美搶救仍宣告不治。圖／民眾提供

機車騎士 車禍

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