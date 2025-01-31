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影／彰化八旬婦拖鞋枴杖留八堡二圳邊人失蹤 消防員沿岸2.1公里尋獲

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣二水鄉近八旬許姓婦人今上午出門後失聯，警方接獲家屬報案，轉知119彰化縣消防局沿著八堡二圳沿岸尋人，約兩小時後，在二水鄉三光巷附近的八堡二圳找到許婦，已無呼吸心跳，消防人員急救仍回天乏術，家屬後續不願送醫。

據了解，110警方約12點06分接獲二水鄉民眾報案，指稱他的媽媽許姓婦人上午出門後失聯，家人在八堡二圳裕民陸橋下發現拐杖，並在下游水五路民國橋水門找到拖鞋，懷疑已落水。

二水消防分隊調閱報案人住家監視器，發現許婦上午6點48分外出，即通知水利署彰化管理處二水用水中心關閉上游水閘門，約中午12點30分關閉，彰化縣消防局調派3輛消防車、1輛救護車、4輛勤務車、橡皮艇和空拍機各兩部，及15名消防員、10名義消沿著八堡二圳尋人。

消防人員和義消下午1點53分在二水鄉三光巷附近的八堡二圳發現許婦在水中，距疑似落水點約2.1公里，水圳水深約深30公分，許婦沒動靜，下午2點5分消防人員用長背板把許婦救上岸，初步檢查許婦已無呼吸無心跳，消防人員仍急救但無力回天，家屬後續只表示不願送醫，現場就由警方接手處理，查問後才知許婦罹患乳癌與膝關節長期疼痛，但她落水真正原因由警方詳細調查。

彰化縣消防人員找到許姓婦人合力抬上岸。圖／民眾提供
彰化縣消防人員找到許姓婦人合力抬上岸。圖／民眾提供

失聯 消防人員

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