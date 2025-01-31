楊梅火燒車4死4傷 家屬發文欲釐清「警消作為」掀論戰
國道1號楊梅休息站25日晚間發生一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，造成車內倪姓男駕駛及3名孩童共4人死亡、展姓妻子及3名孩童共4人重傷。家屬今在網路發文，希望有民眾能提供事發時「救援過程」畫面，想了解警消第一時間作為，引發網友質疑用意並替警消發聲。
倪姓男駕駛的姐姐今在臉書社團發文，車禍發生造成重大傷亡，家人們都萬分悲痛，因為要釐清一些事發及救援過程，因此希望請當天有在現場目擊「救援過程」並剛好錄影的網友能主動聯繫並提供影片給她。
貼文曝光後，有網友回應「妳是不是想問現場的人，能不能說明當下看到的駕駛狀況？」對此倪男姐姐則回「我有聯繫過現場的熱心張先生，現在要了解警消第一時間的作為」。
結果言論一出，引發網友質疑「救人還要被釐清，我看下次發生事故應該沒人敢靠近了」、「釐清救援過程…其實沒有張先生跟警消早就團滅了」、「警消救援？當場燒成這樣又是電池，警消獲報到場可能也無能為力，現場應該都是靠熱心路人幫忙才減輕傷亡人數。不知道妳此篇的用意是指警消有任何問題嗎？」、「請節哀，電池爆沒燒到完滅不了，救護人員要冒生命危險多辛苦才能救下還活著的人，如果還要釐清什麼救護責任，老實說真的沒人想擔任救護工作」。
對此倪男姊姊則表示，已聯繫過恩人張姓男子當面聊過，強調他們並不是不理性的人，只能說弟弟有責任，並沒有要為他推卸，「他過世了，孩子走了，太太和唯一倖存的兒子都沒脫離生命危險」，而張男有提到現場很多人有錄全程影片，因此如果有在現場的好心人士請聯繫她，其餘不再回應。
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