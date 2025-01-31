快訊

黑鷹爆偏離限制高度61公尺 美航空模範生打破連15年無重大事故紀錄

倍速追劇、房間太冷都NG！三壞習慣恐使大腦老化 放空很重要

新北消防代言饒宗璇 救護與科研實驗室雙棲高手

中央社／ 新北31日電

新北2025消防月曆3月封面人物之一為南勢義消救護分隊副分隊長饒宗璇（左2），與搜救犬Hana（左1）、警犬「福星」（右1）、警犬隊領犬員林志倫（右2）一起亮相。（新北市消防局提供）中央社
新北2025消防月曆3月封面人物之一為南勢義消救護分隊副分隊長饒宗璇（左2），與搜救犬Hana（左1）、警犬「福星」（右1）、警犬隊領犬員林志倫（右2）一起亮相。（新北市消防局提供）中央社
新北市南勢義消救護分隊副分隊長饒宗璇，擔任消防代言人，不但是台灣大學微生物學研究所博士候選人，也是活躍在救護現場的雙棲高手。

新北市府消防局的2025年消防形象月曆，3月與5月有霹靂嬌娃饒宗璇的代言身影。3月的月曆中，她與消防搜救犬Hana、警犬「福星」、警犬隊領犬員林志倫一起亮相；5月份，則與消防員周伯昇、消防員胡郁涵以及搜救犬Bagel、KiKi同框。

消防局說，從救護車上衝鋒陷陣，到顯微鏡下探索微觀世界，饒宗璇的故事充滿熱血與智慧的融合。尤其，她是熱血救護英雄，不但全家上陣，專業救護不間斷，也是消防形象月曆最佳代言人之一。

饒宗璇擔任南勢義消救護副分隊長，外型亮眼，其實，她的爸爸和弟弟都是救護志工，大家共組充滿使命的「救護家庭」，為社會付出溫暖的力量。

消防局表示，饒宗璇2015年開始救護技術員的旅程，隨後自我進修升級為中級救護技術員，還獲得全勤獎。她在搶救黃金時間的救護工作，累積無數經驗。連續3年，每年超過200小時的救護服務，持續在救護現場發光發熱。

她目前在台大微生物學研究所攻讀博士，專注在實驗室科研世界，在數據求得新知。消防局說，除了學術研究，饒宗璇不止投入消防救護，也是資深志工，足跡遍及台北伯大尼育幼院、台中市仁愛之家，偏鄉部落服務隊，為兒童、長者及動物服務。

消防局說，多才多藝的饒宗璇喜歡冒險、音樂，熱愛挑戰腳踏車環島，也能夠水肺潛水。對鋼琴、豎笛等樂器都通曉，高中求學階段還是樂儀旗隊成員，無論在學校或社會，總能透過學術與公益，展現生命的光輝。

新北2025消防月曆5月份，南勢義消救護分隊副分隊長饒宗璇（前左）與消防員周伯昇（後左）、消防員胡郁涵（前右），及搜救犬Bagel（前左1）、KiKi（前右2）同框合影。（新北市消防局提供）中央社
新北2025消防月曆5月份，南勢義消救護分隊副分隊長饒宗璇（前左）與消防員周伯昇（後左）、消防員胡郁涵（前右），及搜救犬Bagel（前左1）、KiKi（前右2）同框合影。（新北市消防局提供）中央社

搜救犬 月曆

延伸閱讀

消防專業夯 打火弟兄轉戰台積電拚翻倍年薪

半導體業搶消防設備專才 專家示警人才隱憂

放鞭炮釀禍！新北機車火警燒毀9車 騎樓招牌也遭火舌波及

南馬洋登山1人失聯 竹縣消防局搜救

相關新聞

南投草屯超商初一遭休旅車3度衝撞幸無人傷 肇事駕駛強制送醫

南投縣草屯鎮7-11超商大年初一晚上遭休旅車三度衝撞，撞破超商入口兩道玻璃門後卡住，幸好無人員受傷。休旅車女駕駛疑似情緒...

攤商進冰櫃盤點食材「竟把自己鎖在裡面」 還好有1物緊急求救

基隆市蔡姓市場攤商年節期間沒做生意，但因為有客戶叫貨，進冰櫃取物送貨時，冰櫃的門關上後，加裝的密碼鎖啟動，把自己困在冰櫃...

楊梅火燒車4死4傷...展女好轉能點頭溝通 家屬初一重返招魂

國道1號楊梅休息站25日晚間發生一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，造成車內倪姓男駕駛及3名孩童共4人死亡、展姓妻子及3名孩...

抽搐、眼睛上吊...台中疑熱水器一氧化碳中毒 全家8人送醫

台中市梧棲區今天凌晨一家8人疑似熱水器一氧化碳中毒送醫，檢查後在高壓氧艙進行高壓氧治療，急診醫師提醒天冷熱水器使用安全問...

台南鹽水月港廣濟宮遭祝融...10座神尊受災損失慘重「重建初估500萬」

台南鹽水區月港廣濟宮（王爺廟）昨晚疑因電線走火竄出白煙，消防隊獲報趕抵現場時，2樓神壇處已有明顯火勢，相當猛烈，而火勢撲...

大霸尖山失聯女山友疑下切溪谷 專家找到背包驚呼：登山大忌

入冬第一波寒流強襲下，傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。