8旬失智婦迷路...好心人載去派出所竟被怨繞路 警助返家
桃園市龜山區8旬獨居老婦大年初二深夜外出迷路，好心路人發現後載她至派出所求援，警方研判老婦患有失智症，忘記姓名和住家地址，循序漸進拼湊片段字句，終於問出老婦居住的社區，立即載她回社區詢問確認，而老婦最後開心感謝員警送她回家，
龜山警方指出，老婦昨深夜被熱心民眾載到派出所，她手提一個後背包，蹣跚緩步走進派出所，值班員警見狀詢問是否需要協助，熟料老婦不斷嚷嚷著遭人戲弄、騙上車及繞路等語，好心人將她載來派出所，說自己想回家但是忘記了。
對此員警先安撫老婦情緒，簡單交談後得知老婦年過八旬，膝下無子且獨居，老婦患有輕微失智忘了姓名，好在約略記得住在文青里某社區，剛好文青里是該員警的警勤區，他便把每個社區名稱說一遍，順利喚起老婦記憶說出某社區。
員警立即載老婦至該社區，而保全一眼就認出老婦是住戶，原來老婦姓王，常常獨自外出忘記攜帶磁扣，因此保全們都知道她，最後老婦還不忘感謝員警幫忙，讓她可以回家睡覺，警方也提醒保全多注意老婦行蹤，避免再次走失。
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