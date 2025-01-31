快訊

黑鷹爆偏離限制高度61公尺 美航空模範生打破連15年無重大事故紀錄

倍速追劇、房間太冷都NG！三壞習慣恐使大腦老化 放空很重要

8旬失智婦迷路...好心人載去派出所竟被怨繞路 警助返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區8旬獨居老婦初二深夜外出迷路，警方研判老婦患有失智症，經詢問得知老婦住處後送她回家，並提醒保全多注意老婦行蹤。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區8旬獨居老婦初二深夜外出迷路，警方研判老婦患有失智症，經詢問得知老婦住處後送她回家，並提醒保全多注意老婦行蹤。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區8旬獨居老婦大年初二深夜外出迷路，好心路人發現後載她至派出所求援，警方研判老婦患有失智症，忘記姓名和住家地址，循序漸進拼湊片段字句，終於問出老婦居住的社區，立即載她回社區詢問確認，而老婦最後開心感謝員警送她回家，

龜山警方指出，老婦昨深夜被熱心民眾載到派出所，她手提一個後背包，蹣跚緩步走進派出所，值班員警見狀詢問是否需要協助，熟料老婦不斷嚷嚷著遭人戲弄、騙上車及繞路等語，好心人將她載來派出所，說自己想回家但是忘記了。

對此員警先安撫老婦情緒，簡單交談後得知老婦年過八旬，膝下無子且獨居，老婦患有輕微失智忘了姓名，好在約略記得住在文青里某社區，剛好文青里是該員警的警勤區，他便把每個社區名稱說一遍，順利喚起老婦記憶說出某社區。

員警立即載老婦至該社區，而保全一眼就認出老婦是住戶，原來老婦姓王，常常獨自外出忘記攜帶磁扣，因此保全們都知道她，最後老婦還不忘感謝員警幫忙，讓她可以回家睡覺，警方也提醒保全多注意老婦行蹤，避免再次走失。

桃園市龜山區8旬獨居老婦初二深夜外出迷路，警方研判老婦患有失智症，經詢問得知老婦住處後送她回家，並提醒保全多注意老婦行蹤。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區8旬獨居老婦初二深夜外出迷路，警方研判老婦患有失智症，經詢問得知老婦住處後送她回家，並提醒保全多注意老婦行蹤。記者周嘉茹／翻攝

保全 失智症 老婦

延伸閱讀

土庫圖書館長持續創新 bookpanda讓書本走進社區

王毓琦移居雲林17載 助青年創業共存共榮

春節走春！台中西屯6公頃「賞花秘境」3特色曝光

新年踏春遊平溪 感受新北農再社區美景、人文之旅

相關新聞

南投草屯超商初一遭休旅車3度衝撞幸無人傷 肇事駕駛強制送醫

南投縣草屯鎮7-11超商大年初一晚上遭休旅車三度衝撞，撞破超商入口兩道玻璃門後卡住，幸好無人員受傷。休旅車女駕駛疑似情緒...

攤商進冰櫃盤點食材「竟把自己鎖在裡面」 還好有1物緊急求救

基隆市蔡姓市場攤商年節期間沒做生意，但因為有客戶叫貨，進冰櫃取物送貨時，冰櫃的門關上後，加裝的密碼鎖啟動，把自己困在冰櫃...

楊梅火燒車4死4傷...展女好轉能點頭溝通 家屬初一重返招魂

國道1號楊梅休息站25日晚間發生一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，造成車內倪姓男駕駛及3名孩童共4人死亡、展姓妻子及3名孩...

抽搐、眼睛上吊...台中疑熱水器一氧化碳中毒 全家8人送醫

台中市梧棲區今天凌晨一家8人疑似熱水器一氧化碳中毒送醫，檢查後在高壓氧艙進行高壓氧治療，急診醫師提醒天冷熱水器使用安全問...

台南鹽水月港廣濟宮遭祝融...10座神尊受災損失慘重「重建初估500萬」

台南鹽水區月港廣濟宮（王爺廟）昨晚疑因電線走火竄出白煙，消防隊獲報趕抵現場時，2樓神壇處已有明顯火勢，相當猛烈，而火勢撲...

大霸尖山失聯女山友疑下切溪谷 專家找到背包驚呼：登山大忌

入冬第一波寒流強襲下，傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。