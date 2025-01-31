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高市男子敗訴心生不滿 酒後倒車撞鄰居鐵捲門

中央社／ 高雄31日電

高雄市旗山區1名吳姓男子與鄰居相處不睦，30日喝酒後開車倒車衝撞鄰居家鐵門；員警詢問後依涉刑法公共危險、毀損及妨害公共往來安全等罪嫌移送橋檢偵辦。（警方提供）中央社
高雄市旗山區1名吳姓男子與鄰居相處不睦，30日喝酒後開車倒車衝撞鄰居家鐵門；員警詢問後依涉刑法公共危險、毀損及妨害公共往來安全等罪嫌移送橋檢偵辦。（警方提供）中央社
高雄市旗山區一名吳姓男子與鄰居互告後敗訴，吳男昨晚藉著喝酒後開車倒車衝撞鄰居家鐵門；員警詢問後依涉刑法公共危險、毀損及妨害公共往來安全等罪嫌移送橋檢偵辦。

高雄市警察局旗山分局30日晚間6時許接獲報案，警方到場發現，吳姓男子開自小客車衝撞鄰居林姓民眾住處，導致林姓民眾家的鐵捲門毀損。員警在現場不遠處發現吳男，並發現吳男身上散發濃烈酒味，酒測值達0.83毫克。

吳男衝撞過程被民眾錄下來PO上社群媒體「社會事新聞影音網」，影片中可看出吳男白色車輛橫向倒車撞鐵門，過程中來來回回多次，並佔據車道，導致一旁的車輛只能遠遠等待。

經警方瞭解，67歲林姓民眾與58歲吳姓嫌犯是鄰居，日前雙方因發生口角嫌隙互告，吳嫌敗訴，因心生不滿在飲酒後藉故滋事，因此駕駛自小客車以倒車方式衝撞。

警方當場逮捕帶案調查，詢問後依涉刑法公共危險、毀損及妨害公共往來安全等罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

社群媒體 鄰居 高雄市

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