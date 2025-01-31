攤商進冰櫃盤點食材「竟把自己鎖在裡面」 還好有1物緊急求救

基隆市蔡姓市場攤商年節期間沒做生意，但因為有客戶叫貨，進冰櫃取物送貨時，冰櫃的門關上後，加裝的密碼鎖啟動，把自己困在冰櫃內，還好手機在身邊，警、消到場後，告知開鎖密鎖後，及時脫困。

基隆市警察局第一分局今天表示，30日（初二）晚上接獲報案，50多歲蔡姓婦人說，她是市場的攤商，在進冰櫃取貨時，沒有注意到冰櫃的門，結果自動關上，把自己關在冰櫃內，需要救援。警、消都接獲報案前往現場，依蔡婦的指引找到她的冰櫃。蔡婦意識清楚，還能與在冰櫃外的警、消對話。

一般人困在冰櫃內，按壓內部的按鈕仍能開門，但因為蔡婦的冰櫃有加裝密碼鎖防人竊盜，結果冰櫃的門關一後，密碼鎖隨即上鎖。蔡婦發現無法打開冰櫃，有點緊張，還好有帶手機進入冰櫃，能夠打電話對外求助。

警一分局忠二路派出所正在巡邏的警員林秉學、孟繁昀，得知蔡婦受困冰櫃，立即前往市場，消防人員也已到達。因為蔡婦意婦清楚，告知警、消密碼鎖的密碼後，順利打開冰櫃，讓蔡婦脫困。