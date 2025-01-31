楊梅火燒車4死4傷...展女好轉能點頭溝通 家屬初一重返招魂

國道1號楊梅休息站25日晚間發生一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，造成車內倪姓男駕駛及3名孩童共4人死亡、展姓妻子及3名孩童共4人重傷。事發後家屬於大年初一辦理招魂儀式。圖／警方提供 國道1號楊梅休息站25日晚間發生一輛電動車自撞分隔島後瞬間起火，造成車內倪姓男駕駛及3名孩童共4人死亡、展姓妻子及3名孩童共4人重傷。事發後家屬於大年初一辦理招魂儀式，而在醫院救治的展女原昏迷指數3，今狀況好轉恢復意識。

倪男25日晚間駕駛電動車載著展姓妻子、3個孩子及展妻弟弟的3個孩子、1個外甥女，在楊梅休息站自撞分隔島引發火燒車，倪男當場死亡，10歲倪姓男童送醫不治、4歲倪姓女童、2歲展姓男童26日上午宣告不治。

其餘4名傷者重傷，當時展女送醫時全身有40%燒燙傷，昏迷指數一度只有3，8歲倪姓男童全身有50%大面積2度燒燙傷急救，且有橫膈膜破裂、小腸斷裂、內出血、氣胸等，11歲吳姓女童臉部7%二度燒燙傷，也有腹內出血，4歲展姓女童20%體表面積燒傷，意識清楚。