台南鹽水月港廣濟宮遭祝融...10座神尊受災損失慘重「重建初估500萬」
台南鹽水區月港廣濟宮（王爺廟）昨晚疑因電線走火竄出白煙，消防隊獲報趕抵現場時，2樓神壇處已有明顯火勢，相當猛烈，而火勢撲滅後，廟方人員也趕緊搶救多尊近百年的神尊，包含大聖爺、太子爺、大王、二王及三王等，但仍有10尊神尊受損，廟方重建初估需500萬經費。
消防局昨晚10點接獲報案，鹽水王爺廟發生火警，派遣11車、警消22人及義消4人前往灌救，消防人員抵達現場時，寺廟2樓已竄出明顯火勢，隨即布線搶救，火勢約10分鐘控制撲滅，所幸並無人員傷亡。
消防人員初判，起火點疑似在2樓神明廳香爐處，恐因昨早地震造成線路脫落，導致電線走火，燃燒面積約15平方公尺，廟內1樓雖有有安裝住警器，但並未作動，後續也將前往實施防火宣導。
廟方人員則指出，昨晚9點準時關廟門後，沒多久附近鄰居卻發現廟的2樓有白煙冒出，趕緊通報消防隊外，也利用消防栓先搶救，不過火勢難以控制，導致2樓神明廳、神壇、香爐等幾乎全毀，初估重建經費需約500多萬，損失慘重。
廟方人員說，王爺廟在1994年整修完畢，2年前更有換過新的電線，此次約有10座神尊受損，包含3尊大聖爺、大爺、二爺、大王、二王、三王、太子爺及2尊部將等，天醫真人的神尊則是輕微煙燻，好在盧清爺及韓德爺2座近200年歷史的紙糊神佛頭像並未損傷，已是不幸中的大幸。
月港廣濟宮主祀池王千歲，早年由鹽水居民籌資興建，廟址現位在月津港燈節主燈區周邊，近期因農曆新春連假，加上燈節開幕，來往的信眾、遊客人潮眾多，今早也有不少轎班人員得知王爺廟火警，趕到廟內查看，發現多尊神尊碳化嚴重，也都相當不捨，直呼「真的很可惜」。
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