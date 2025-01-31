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抽搐、眼睛上吊...台中疑熱水器一氧化碳中毒 全家8人送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區今天凌晨一家8人疑似熱水器一氧化碳中毒送醫，檢查後在高壓氧艙進行高壓氧治療，急診醫師提醒天冷熱水器使用安全問題。

台中市消防局今天凌晨3點多將疑似一氧化碳中毒的一家人送醫，凌晨3點41分開始，這家8人因一氧化碳中毒，陸續出現頭暈、倦怠等症狀，還有人出現抽搐與眼睛上吊等嚴重反應，緊急呼叫119後，由救護車送童綜合醫院急診室。

病患分別是50歲黃男、42歲駱女、10歲黃男、7歲黃女、45歲林男、43歲駱女、15歲林女、13歲林男，經檢查後立即由余宣宏醫師開高壓氧艙進行高壓氧治療，情況穩定後入住病房進行後續治療。

童綜合醫院急診部余宣宏主任表示，天氣寒冷，家家戶戶大多密閉門窗，若熱水器 、瓦斯燃燒發生於密閉陽台內，更容易導致一氧化碳中毒的發生。

余宣宏提醒，即使陽台窗戶有打開，但是如果天氣寒冷窗戶打開太小，通風不良下仍然有機會造成一氧化碳中毒。

若在家中出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、呼吸急促、全身痠痛、倦怠等異常症狀 時，都應警覺立即就醫並進一步檢查，避免抽搐、意識混亂、昏迷乃至於死亡等嚴重狀況出現。

台中梧棲一家8人今天疑似一氧化碳中毒送醫，母親陪小孩一起接受高壓氧治療。圖／童綜合醫院提供
台中梧棲一家8人今天疑似一氧化碳中毒送醫，母親陪小孩一起接受高壓氧治療。圖／童綜合醫院提供

一氧化碳中毒 熱水器 醫師

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