抽搐、眼睛上吊...台中疑熱水器一氧化碳中毒 全家8人送醫

台中市梧棲區今天凌晨一家8人疑似熱水器一氧化碳中毒送醫，檢查後在高壓氧艙進行高壓氧治療，急診醫師提醒天冷熱水器使用安全問題。

台中市消防局今天凌晨3點多將疑似一氧化碳中毒的一家人送醫，凌晨3點41分開始，這家8人因一氧化碳中毒，陸續出現頭暈、倦怠等症狀，還有人出現抽搐與眼睛上吊等嚴重反應，緊急呼叫119後，由救護車送童綜合醫院急診室。

病患分別是50歲黃男、42歲駱女、10歲黃男、7歲黃女、45歲林男、43歲駱女、15歲林女、13歲林男，經檢查後立即由余宣宏醫師開高壓氧艙進行高壓氧治療，情況穩定後入住病房進行後續治療。

童綜合醫院急診部余宣宏主任表示，天氣寒冷，家家戶戶大多密閉門窗，若熱水器 、瓦斯燃燒發生於密閉陽台內，更容易導致一氧化碳中毒的發生。

余宣宏提醒，即使陽台窗戶有打開，但是如果天氣寒冷窗戶打開太小，通風不良下仍然有機會造成一氧化碳中毒。