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老翁初二訪友為閃車「跌農田困泥濘」 警及時伸援助脫困
桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車，不慎跌到一旁的農田裡，全身沾滿泥濘難以起身，巡邏員警見狀及時伸出援手將老翁拉起，後續也護送老翁平安返家。
大園分局三菓派出所員警昨晚巡邏行經桃5線道路時，發現路旁的農田裡似乎有人影，員警見狀立即上前查看，沒想到竟是一名老翁跌落田裡，全身沾滿泥濘，警方立即伸手協助將他拉起。
楊姓老翁表示，他晚間到朋友家拜年，返家途中為了閃避後方來車，一時慌張失足跌到田裡，由於田中都是爛泥巴，讓他不好施力難以爬起，受困了一會兒，幸好巡邏員警及時幫忙才讓他得以順利脫困。
員警見老翁神情疲憊、狼狽不堪，且該處道路燈光昏暗，員警擔心老翁繼續行走恐會再次發生意外，便決定護送老翁返家，老翁對於警方的熱心協助深深表示感謝，讓他在寒冷的夜裡，感受到人情溫暖。
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