老翁初二訪友為閃車「跌農田困泥濘」 警及時伸援助脫困

桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車跌到田裡，全身泥濘難以起身。記者周嘉茹／翻攝 桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車，不慎跌到一旁的農田裡，全身沾滿泥濘難以起身，巡邏員警見狀及時伸出援手將老翁拉起，後續也護送老翁平安返家。

大園分局三菓派出所員警昨晚巡邏行經桃5線道路時，發現路旁的農田裡似乎有人影，員警見狀立即上前查看，沒想到竟是一名老翁跌落田裡，全身沾滿泥濘，警方立即伸手協助將他拉起。

楊姓老翁表示，他晚間到朋友家拜年，返家途中為了閃避後方來車，一時慌張失足跌到田裡，由於田中都是爛泥巴，讓他不好施力難以爬起，受困了一會兒，幸好巡邏員警及時幫忙才讓他得以順利脫困。