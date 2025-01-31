快訊

他對你那麼糟卻離不開…心理師分析在伴侶、家人間 你所不知道的「創傷束縛」

114大考攻略／學習歷程要勝出 脈絡化呈現、秀個人特色

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

聽新聞
0:00 / 0:00

老翁初二訪友為閃車「跌農田困泥濘」 警及時伸援助脫困

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車跌到田裡，全身泥濘難以起身。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車跌到田裡，全身泥濘難以起身。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車，不慎跌到一旁的農田裡，全身沾滿泥濘難以起身，巡邏員警見狀及時伸出援手將老翁拉起，後續也護送老翁平安返家。

大園分局三菓派出所員警昨晚巡邏行經桃5線道路時，發現路旁的農田裡似乎有人影，員警見狀立即上前查看，沒想到竟是一名老翁跌落田裡，全身沾滿泥濘，警方立即伸手協助將他拉起。

楊姓老翁表示，他晚間到朋友家拜年，返家途中為了閃避後方來車，一時慌張失足跌到田裡，由於田中都是爛泥巴，讓他不好施力難以爬起，受困了一會兒，幸好巡邏員警及時幫忙才讓他得以順利脫困。

員警見老翁神情疲憊、狼狽不堪，且該處道路燈光昏暗，員警擔心老翁繼續行走恐會再次發生意外，便決定護送老翁返家，老翁對於警方的熱心協助深深表示感謝，讓他在寒冷的夜裡，感受到人情溫暖。

桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車跌到田裡，巡邏員警見狀協助送他返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車跌到田裡，巡邏員警見狀協助送他返家。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車跌到田裡，全身泥濘難以起身。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區65歲楊姓老翁昨晚徒步返家途中，為了閃避後方來車跌到田裡，全身泥濘難以起身。記者周嘉茹／翻攝

朋友

延伸閱讀

氣溫驟降...南警找到90歲走失老翁 家屬感動喜極而泣

寒冷夜晚失智獨居老人呆坐馬路旁 清水巡警安全護送返家

孤獨死...高雄70歲獨居老翁失聯 里長探訪報案破門發現死亡

相隔僅7分鐘！淡水今晚連續2名7旬老翁開車自撞 1人是酒駕

相關新聞

台南鹽水月港廣濟宮遭祝融...10座神尊受災損失慘重「重建初估500萬」

台南鹽水區月港廣濟宮（王爺廟）昨晚疑因電線走火竄出白煙，消防隊獲報趕抵現場時，2樓神壇處已有明顯火勢，相當猛烈，而火勢撲...

大霸尖山失聯女山友疑下切溪谷 專家找到背包驚呼：登山大忌

入冬第一波寒流強襲下，傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯...

南三段8天7件山難！雪季登山卻沒雪地裝備 搜救人員傻眼

近來山難頻傳，一名南投搜救人員昨晚在「肉腳登山隊」臉書社團呼籲有意長時間登山的山友，真的不要鬧了，「南三段已同時3件山難...

南投草屯超商初一遭休旅車3度衝撞幸無人傷 肇事駕駛強制送醫

南投縣草屯鎮7-11超商大年初一晚上遭休旅車三度衝撞，撞破超商入口兩道玻璃門後卡住，幸好無人員受傷。休旅車女駕駛疑似情緒...

放鞭炮釀禍！新北機車火警燒毀9車 騎樓招牌也遭火舌波及

新北市中和區明德路昨晚發生機車火警共燒燬9輛機車，騎樓招牌也遭火舌波及，疑似民眾于姓男子燃放鞭炮後不慎引燃造成，所幸無人...

影／台中輕熟女衣衫不整醉倒停車場 警消大陣仗搶救

台中一名輕熟女醉倒停車場，她衣衫不整，警消大陣仗搶救，6名救護員將她抬上擔架，員警不斷呼喊，女子終於有回應，送醫治療已無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。