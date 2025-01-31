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南三段8天7件山難！雪季登山卻沒雪地裝備 搜救人員傻眼
近來山難頻傳，一名南投搜救人員昨晚在「肉腳登山隊」臉書社團呼籲有意長時間登山的山友，真的不要鬧了，「南三段已同時3件山難了，都是在南三段，這8天已7件了，去年是9天11件」，上山前做好事前體能及裝備準備，審慎評估身體裝況及裝備，預做撤退準備。
網友「蘇區」發文，他表示，他是南投搜救人員，呼籲山友如果要去長時間登山，「真的不要鬧了」，南三段已同時3件山難了，都是在南三段，這8天已7件，去年是9天11件，他完全不能理解上山沒有雪地裝備的狀況，「我真的不能理解」。還有1件山難是2名山友失溫，「又過去救援要4天，又剛好天氣狀況不好不能飛，我們搜救人員聽了很也頭痛傷腦筋，又為失溫山友擔心」。
他說，上山前做好事前體能及裝備準備，審慎評估身體裝況及裝備，預做撤退準備。另外，現在衛星電話（蘇拉雅）好像現在也不能用。
其他網友表示，「救援使用者付費，事故率會立刻下降，台灣人只有罰錢有用」、「登山請先把自身體能練好，雪季3寶裝備好再上山！不要增加搜救人員負擔」、「雪季登山沒有準備雪季裝備，真是無言」、「現在的氣象報告不是很準嗎？都已提早好幾天說2000至3000以上高山都可能下雪嗎？不解那些出狀況的人是沒準備好對抗極惡劣氣候嗎？裝備不足或風險很大那別上山就好啊」。
也有網友說，「雪地三寶：頭盔，冰爪及冰斧！登山三寶：沒水源知識，沒保命物品，沒有風險觀念」、「我以為南三段是高手的天堂。所謂高手就是經驗充足，能力上也能勝任的」、「很多都是網路登山客，相互不認識，就集合登山，這是在找死，發生很多案例，還是很多人找死，我碰到兩三次了」、「山永遠都在，不能等好天氣在去爬山嗎」、「9天連假讓人可以安排長天數行程，但搜救人員就是被這些長天數人員弄得沒辦法好好過年」。
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